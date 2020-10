Disney+ im November: Neue Marvel-Serie und verrückter Star Wars-Film

Das Angebot wird bei Disney+ im November wieder voller. Es gibt eine neue Marvel-Serie, Pixar-Kino und neben The Mandalorian neuen Star Wars-Stoff. Die Übersicht.

Disney+ wird im November ein Jahr alt und im Angebot sehen wir durchaus Verbesserungen. Das liegt an Eigenproduktionen, die im Kino liefen (Onward), Filmen und Serien, die exklusiv bei Disney+ erscheinen (Marvel's 616, LEGO Star Wars Holiday Special), lizenzierten Filmen (Rubinrot) und Fox-Filmen wie The Greatest Showman. Daraus ergibt sich ein spannedes Angebot im November.

6. November



Onward: Keine halben Sachen

6. November



Und jetzt: Die Muppets!

13. November



Greatest Showman

Erde an Ned (Start Staffel 1)

Seltsam, aber wahr (Staffel 3, alle Episoden)

17. November



18. November



Die wunderbare Welt von Micky Maus

20. November



Die wilden Kerle 1-5

Rubinrot (Edelstein-Trilogie Teil 1)

Saphirblau (Edelstein-Trilogie Teil 2)

Smaragdgrün (Edelstein-Trilogie Teil 3)

Sams im Glück

Sams in Gefahr

Marvel's 616

27. November



Noelle

Die Simpsons, Staffel 31

Holiday Special und Marvel's 616: Was steckt dahinter?

Das The LEGO Star Wars Holiday Special ist die Wiederauflage des legendär schlechten, aber kultigen Holiday Specials, in dem wir Chewbaccas Familie kennenlernten (und noch viel mehr). In der neuen Version verfolgt Rey und BB-8 durch verschiedene Zeitebenen, was Begegnungen zur Folge hat, die vorher noch nie gezeigt wurden.

Marvel's 616 wiederum ist eine Dokumentarserie und erforscht in jeder Folge die unterschiedlichen historischen, kulturellen und gesellschaftlichen Einflüsse des Marvel Comic Universums. Für nach neuem Stoff dürstende MCU-Fans ist das ein echter Ersatz.

