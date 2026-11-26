Für einen Moment sah es so aus, als wäre es das Ende gewesen. Doch jetzt schafft Disney wieder Zuversicht: Die Avatar-Reihe bleibt uns als großes Sci-Fi-Blockbuster-Event erhalten.

Obwohl seit Jahren von mindestens zwei weiteren Fortsetzungen die Rede ist, dämpfte Regisseur James Cameron zuletzt selbst die Erwartungen. Möglicherweise werden wir nach Avatar: Fire and Ash kein weiteres Pandora-Abenteuer auf der großen Leinwand sehen. Nun können Fans der Sci-Fi-Reihe jedoch erleichtert aufatmen.

Sci-Fi-Blockbuster gesichert: Avatar 4 kommt ins Kino

Wie Collider berichtet, hat Disney bei einer Präsentation in Buenos Aires eine aktualisierte Liste seiner kommenden Filme vorgestellt. Darunter befand sich Avatar 4, der am 21. Dezember 2029 ins Kino kommen soll. Laut Collider hält das Studio ebenfalls an Avatar 5 fest, der auf den 19. Dezember 2031 datiert ist.

An sich sind die Daten nicht neu. Bereits vor Jahren hat Disney den groben Fahrplan für die Avatar-Fortsetzungen festgelegt. Ein handfestes Update dazu, ob die Kinostarts noch aktuell sind, hat es allerdings länger nicht gegeben. Das beunruhigte Fans vor allem mit einem Blick auf das Einspielergebnis von Avatar: Fire and Ash.

Der dritte Teil der Sci-Fi-Reihe hat nur knapp 1,5 Milliarden US-Dollar eingespielt. Was für fast jeden anderen Blockbuster ein Triumph wäre, gestaltet sich im Fall von Avatar als Enttäuschung, da die vorherigen Teile weit über zwei Milliarden hinausgeschossen sind. Teil 1 kratzt inzwischen sogar schon an der Drei-Milliarden-Marke.

Dazu kommt, dass Avatar: Fire and Ash extrem teuer war. Zwischen 350 und 400 Millionen US-Dollar soll die Produktion verschlungen haben. Aufgrund zusätzlicher Marketingkosten und geteilter Einnahmen mit den Kinos muss ein solcher Film das Zwei- bis Dreifache seines Budgets einspielen, damit er überhaupt Profit abwirft.

Die Gewinnspanne dürfte in diesem Fall überschaubar sein. Dazu passen Camerons jüngste Aussagen, in denen er Zweifel an der Zukunft der Reihe hegte. In seinen Augen ist das größte Problem, dass die Dreharbeiten zu lange dauern und zu viel kosten. Wie es aussieht, hat das Produktionsteam nun einen Lösungsweg gefunden.

So schnell trennt sich Disney nicht von der Avatar-Reihe

Vorerst bleibt uns Avatar auf Disneys Startliste erhalten. Zudem hat die Fortsetzung einen Pluspunkt auf ihrer Seite: Einige Szenen sind bereits im Kasten. Cameron drehte schon während der vorherigen Filme Material mit dem jungen Cast, damit beim geplanten Zeitsprung in Teil 4 keine allzu große Diskrepanz entsteht.

Darüber hinaus dürfte Avatar nach wie vor eine äußerst wertvolle Marke für Disney sein. Im Schnitt hat jeder Film 2,25 Milliarden US-Dollar gemacht. Selbst wenn andere Franchises wie Star Wars und Marvel deutlich über das Gesamteinspielergebnis von Avatar kommen, ist dieser Durchschnittswert absolut unerreicht in Hollywood.