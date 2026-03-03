Disney-Klassiker verstört seit 86 Jahren Kinder: Neue Horror-Version macht im Trailer alles nur noch schlimmer

Viele ältere Kinderfilme können auf die lieben Kleinen ganz schön hart und verstörend wirken. Zum Beispiel Pinocchio, der jetzt zu einem echten Horrorfilm wird.

Pinocchio ist doch ein Kinderfilm, wie schlimm kann das sein? Ganz schön schlimm, wenn wir es uns genau überlegen. Aber selbst der verstörende Zeichentrick-Klassiker aus dem Jahr 1940 ist nichts gegen das, was hier in dieser Horror-Version aufgefahren wird. Das zeigt der erste Trailer zu Pinocchio Unstrung auf sehr eindrückliche Weise.

Pinocchio Unstrung: Der erste Trailer zur Horror-Version des Disney-Klassikers ist da

Pinocchio gehört schon seit geraumer Zeit zu den Marken, die gemeinfrei sind. Wie bei Winnie Pooh, wo das erst seit einigen Jahren so ist, kann sich also jeder den Stoff und die Figuren schnappen, um sie nach Lust und Laune abzuwandeln.

In diesem Fall entsteht gleich ein ganzes Grusel-Universum rund um eure Kindheits-Erinnerungen. Neben Winnie the Pooh: Blood and Honey, der Fortsetzung Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2, einem Peter Pan- sowie einem Bambi: The Reckoning-Film gibt es jetzt eben auch eine Horror-Version von Pinocchio.

Die es wirklich in sich hat, wie dieser Trailer beweist:

Pinocchio Unstrung - Trailer (English) HD

Die Geschichte von Pinocchio Unstrung entfernt sich dann auch ziemlich weit von dem, was ihr wahrscheinlich aus eurer Kindheit in Erinnerung habt. Aber im Gegensatz zum ersten Winnie the Pooh: Blood and Honey wird hier die Disney-Figur nicht einfach zu einem Slasher gemacht, sondern es geht an die Substanz.

Auch dieser Pinocchio setzt sich nämlich eingehend damit auseinander, was es bedeutet, eine Marionette aus Holz oder eben am Leben und aus Fleisch und Blut zu sein. Mit Betonung auf Fleisch und Blut: Die Puppe lässt sich davon überzeugen, anderen Lebewesen das abspenstig zu machen, was ihr selbst fehlt. Wie zum Beispiel Haut, Haare, Eingeweide und dergleichen mehr.

In Pinocchio Unstrung mischt eine echte Horror-Legende mit

Echte Horror-Fans haben die Stimme der sprechenden Grille vielleicht schon erkannt, die Pinocchio hier ordentlich anstachelt. Dahinter verbirgt sich nämlich Robert Englund, seines Zeichens der Darsteller von Freddy aus den Nightmare on Elm Street-Filmen.

Wann Pinocchio Unstrung in den Kinos startet, steht leider noch nicht abschließend fest. Bisher heißt es von offizieller Seite lediglich, dass der Horrorfilm "bald" und noch 2026 auf den großen Leinwänden dieser Welt zu sehen sein wird. Ebenfalls dieses Jahr soll mit Poohniverse: Monsters Assemble auch noch die Avengers-Version des Twisted Childhood-Filmuniversums erscheinen.