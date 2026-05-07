Disney macht Fantasy-Kult zur Trilogie und bringt alle wichtigen Stars zurück – einen Unterschied zu Teil 2 gibt es aber

Es ist offiziell: Es wird ein Wiedersehen mit den zauberhaften Sanderson-Schwestern geben. Disneys Fantasy-Kult aus den 90ern wird somit doch noch zur Trilogie.

Nostalgie erweist sich wirklich als mächtigster Zauber, aus dessen Klauen weder Hollywood noch das Publikum entkommen kann. So wird jetzt ein weiteres Sequel zum 90er-Kultfilm Hocus Pocus von Disney heraufbeschworen, der den Fantasy-Horror-Spaß mit dem Hexentrio der Sanderson-Schwestern nach Hocus Pocus 2 in eine Trilogie verwandelt.

Die drei wichtigsten Zutaten sind für Hocus Pocus 3 auch wieder mit im Casting-Kessel.

Disneys Fantasy-Hexen kehren für Halloween-Spaß Hocus Pocus 3 zurück

Wie Deadline meldet, wird Hocus Pocus 3 von den Disney Live Action Studios entwickelt und steht noch ganz am Anfang des Prozesses. Die drei wichtigsten Stars – die Sanderson-Schwestern Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy – sind aber schon für eine weitere Runde Fantasy-Fun an Bord.

Fans wird vor allem freuen, dass Teil 3 wieder ins Kino kommen soll, nachdem Hocus Pocus 2 lediglich als Streaming-Titel auf Disney+ veröffentlicht wurde. Ordentliche Abrufzahlen müssen Disney die notwendige Zuversicht dafür gegeben haben.

Wovon die Fantasy-Fortsetzung handeln wird, ist noch nicht bekannt. Bette Midler sprach aber schon im letzten Jahr davon, ein spannendes Drehbuch gelesen zu haben, das sie in Vorfreude versetzt hat (via Deadline ).

Spoiler zu Hocus Pocus 2: Winifred Sanderson (Midler) wirkte zuletzt einen Zauber, der sie mächtiger machte, sie aber gleichzeitig ihre Hexenschwestern Sarah (Parker) und Mary (Najimy) kostete. Sie ließ sich dann vom Nachwuchszirkel verbannen, um das Trio nicht zu trennen. Zuletzt sehen wir aber eine weite schwarze Kerze im alten Hexenhaus, mit der man die Schwestern ein weiteres Mal heraufbeschwören könnte. Spoiler Ende.

Apropos 90s-Nostalgie: Habt ihr schon die neue Folge vom Streamgestöber gehört?

Podcast: Jedes Kind der 90er ist mit diesen 10 vergessenen Zeichentrickfilmen aufgewachsen

Während viele Zeichentrickklassiker von Disney lange im Gedächtnis geblieben sind, spürt die Moviepilot-Redaktion im Podcast den vergessenen Kindheitsfilmen der 90er hinterher, um die Erinnerung im Stream neu zu beleben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von extrem gruseligen Bösewichten bis zum Hunde-Trauma in animierten Gangsterfilmgewand haben die in jungen Jahren geschauten Fantasy- und Abenteuer-Filme ihre Spuren hinterlassen. Nun rufen wir prägende 90er-Erlebnisse mit In einem Land vor unserer Zeit oder Der Prinz von Ägypten zurück ins Gedächtnis.

