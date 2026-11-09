Disney will den Odyssee-Hype mitnehmen und plant Fantasy-Blockbuster mit Figur der griechischen Mythologie

Nach dem sagenhaften Erfolg von Die Odyssee wollen alle ein Stück vom Mythologie-Kuchen abhaben. Disney plant deshalb einen Medusa-Film und wir haben alle Infos für euch.

Neben dem erfolgreichsten Spider-Man-Streifen aller Zeiten war dieses Jahr vor allem ein Blockbuster in aller Munde: Christopher Nolans Die Odyssee. Ein aufwendiges Abenteuerepos mit uralter Vorlage aus dem alten Griechenland, das über 1,8 Milliarden (!) US-Dollar an den internationalen Kinokassen eingespielt hat. Diese exorbitante Summe blieb natürlich nicht unbemerkt, und so kommen allmählich Nachahmer um die Ecke, die Fantasy-Filme mit ganz ähnlichem Setting ins Auge fassen.

Disney plant Medusa-Film als Fantasy-Blockbuster

Während Odysseus es im Nolan-Film mit allerlei Fantasy-Gestalten aus der griechischen Mythologie zu tun bekommt, bleibt ihm der Kampf gegen eine gefährliche Gorgone erspart. Gemeint ist die Medusa, die nun laut Deadline einen eigenen Film aus dem Haus der Maus bekommen soll. In den Metamorphosen von Publius Ovidius Naso aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. war sie eine schöne Frau, die von Poseidon vergewaltigt wird, woraufhin Athene sie in ein Ungeheuer verwandelt, dessen Anblick jede:n in Stein verwandelt.

Wie es danach weitergeht, konnte man mehr oder weniger in Filmen wie Kampf der Titanen von 2010 miterleben. Perseus, der Sohn des Zeus, kämpft irgendwann gegen Medusa (Natalia Vodianova), enthauptet sie und verwendet ihren Kopf als Versteinerungswaffe. Ob Disney sich an diese finstere Story halten wird, sei mal dahingestellt. Denkbar ist auf jeden Fall eine Maleficent-mäßige Darstellung als missverstandene Monsterfrau.

Bisher wissen wir lediglich sicher, dass Autor Michael Montemayor (Tangled) damit beauftragt wurde, die 2000 Jahre alte Story in Drehbuchform zu bringen und Dwayne Johnson aka The Rock als Produzent hinter dem Projekt steht. Der Medusa-Film von Seven Bucks soll dann als Live-Action-Film für Disney produziert werden, nicht etwa in Animationsform, wie man vermuten könnte. Noch befindet sich der Film aber ganz am Anfang der Entwicklung und wird noch auf sich warten lassen.

Filme mit der Medusa haben eine lange Tradition

Während Solofilme über Medusa eher selten sind, ist die Sagengestalt eine gern gesehene Gästin in allerlei Abenteuer- und Fantasyfilmen. Etwa im Kampf der Titanen-Original von 1981, in Die brennenden Augen von Schloss Bartimore aus den legendären Hammer Studios oder in Gestalt von Uma Thurman in Percy Jackson - Diebe im Olymp.

Zuletzt war auch eine Gorgonen-Gestalt in der Netflix-Serie Wednesday zu sehen und natürlich ließ es sich auch die Percy Jackson-Serie von Disney+ nicht nehmen, eine Medusa unterzubringen. Sie wird von Jessica Parker Kennedy dargestellt.