Bei Disney+: Die vielleicht beste Agentenserie aller Zeiten, die jeder Thriller-Fan einfach gesehen haben muss

Während des Kalten Krieges läuft die Spionage auf Hochtouren und macht auch vor dem eigenen Gartenzaun nicht Halt. Bei Disney+ könnt ihr aktuell die wohl beste Agentenserie aller Zeiten streamen.

The Americans auf Disney+ ist ein intensiver Agententhriller, der über 6 Staffeln hinweg immer wieder auf neue Weise überraschen kann. Serienmacher Joseph Weisberg (The Patient) ist es gelungen, ein komplexes Thema packend zu inszenieren.

Grandioser Spionage-Thriller bei Disney+: Darum geht’s in The Americans

Elizabeth (Keri Russell) und Philipp Jennings (Matthew Rhys) leben die perfekte amerikanische Vorstadt-Idylle in den 80ern. So soll es zumindest aussehen. Denn hinter der lächelnden Fassade verbergen sich zwei KGB-Agent:innen, deren Aufgabe es ist, der Sowjetunion so viele Informationen wie möglich zu verschaffen.

Doch zwischen den vermeintlichen Eheleuten kriselt es, denn Philipp sehnt sich danach, ihr Scheinleben wahr werden zu lassen, während Elizabeth loyal zu ihrer Mission steht.

Richtig brenzlig wird es, als mit Stan Beeman (Noah Emmerich) ausgerechnet ein FBI-Agent im Haus nebenan einzieht, dessen Aufgabe es ist, sowjetische Spionage-Aktivitäten aufzudecken.

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The Americans auf Disney+ spielt gekonnt mit dem Element der Unberechenbarkeit

Obwohl wir als Zuschauer:innen keine Illusionen darüber haben, wer oder was Elizabeth und Philipp sind, werden uns bei Weitem nicht alle Geheimnisse sofort verraten. Was diese Serie so faszinierend macht, ist die Freude, Episode für Episode ein neues Puzzleteil ihres rätselhaften Doppellebens zusammenzusetzen.

Dabei wird schnell klar, dass auch das Ehepaar Jennings nicht alles voneinander weiß. Das Leben als Undercover-Agent:innen fordert einen hohen Preis. Die Frage, wie weit man wirklich für ein höheres Ziel geht, steht von Anfang an im Raum und ist nur eines vieler moralisch aufwühlender Themen, die aufgeworfen werden.

Besonders die Hauptdarsteller:innen Keri Russell (Diplomatische Beziehungen) und Matthew Rhys (Perry Mason) balancieren gekonnt mit den vielseitigen Facetten ihrer Figuren und zeigen eindringlich, was es heißt, zwischen zwei gegensätzlichen Identitäten gefangen zu sein.

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Agentenserie mit Nostalgie-Charme bei Disney+: The Americans lässt eine gefährliche Ära neu aufleben

Doch nicht nur authentische Figuren und ein überzeugender Spannungsaufbau tragen zu der besonderen Atmosphäre der Serie bei. Die Geschichte ist während des Kalten Krieges angesiedelt und schafft es, durch Musik, Kostüm und Set-Design, die 80er Jahre auf eindrucksvolle Weise vor der Kamera wieder auferstehen zu lassen.

Dabei transportiert The Americans mühelos die politischen Spannungen und bedrückende Grundatmosphäre, die diese Ära prägten. Nach und nach verstehen wir, wie diese Figuren überhaupt in eine solche Situation hineingeraten konnten.

The Americans feierte ihre Premiere am 30. Januar 2013 bei FX und ist im Abo von Disney+ enthalten. Die Serie umfasst sechs Staffeln mit insgesamt 75 Folgen.

Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.