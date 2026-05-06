Disney-Schauspielerin hat 90 Prozent ihrer Kinderstar-Gage verloren: "Er war ein Betrüger"

Wer Star eines Disney-Films war, sollte eigentlich keine finanziellen Probleme haben, könnte man meinen. Der ehemalige Kinderstar Hayley Mills hatte da leider nicht so viel Glück.

Die englische Schauspielerin Hayley Mills ist heute 80 Jahre alt. Ihren großen Durchbruch feierte sie 1961 mit dem Disney-Familienfilm Die Vermählung ihrer Eltern geben bekannt bekannt – einer Adaption des Erich Kästner-Romans Das doppelte Lottchen, der später auch Vorlage für Ein Zwilling kommt selten allein war. Die Verfilmung von David Swift war ein großer Erfolg für alle Beteiligten, nur leider hatte die junge Darstellerin am Ende nicht mehr viel von ihrer großen Disney-Gage.

Disney-Star Hayley Mills verlor einen Großteil ihres Vermögens

Im Rosebud Podcast (via The Daily Beast ) erinnerte sich Mills jüngst daran, wie sie durch einen schlechten Anlageberater offenbar nicht nur um ihre Gage für den Disney-Streifen betrogen wurde. Es ging um einen großen Batzen, der sich nicht nur aus einem einzelnen Film speiste. Der Finanzberater Stanley Passmore, der schon mit ihrem Vater John Mills zusammengearbeitet hatte, riet ihr, einen Trust Fund einzurichten, auf den sie Zugriff bekommen würde, sobald sie volljährig sei – wegen der damals hohen Steuern in Großbritannien.

Die Treuhandgesellschaft wurde für mich eingerichtet. Stanley war auch daran beteiligt, eine Treuhandgesellschaft für [Schauspieler] Jack Hawkins einzurichten. Und die Finanzbehörde griff seine Treuhandgesellschaft an, was das britische Recht beeinflusste. Es schuf den Präzedenzfall.

Dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Mills weiter:

Als ich 21 wurde, anstatt mir den Schlüssel zur Tür zu geben, wurde mir von Stanley über ein grün bespanntes Tischtuch ein Umschlag überreicht, was im Grunde bedeutete, dass die Finanzbehörde sagte: 'Danke. Sie schulden uns 90 Prozent ihres Einkommens.' Und ich war nie gut mit Zahlen. Ich fragte: 'Nun, was bedeutet das? Ich verstehe es nicht.' Und Stanley lachte und meinte: 'Nun, ich denke, es bedeutet, dass du nach Amerika ziehen musst.' Und das war alles, was er je sagte. Er war ein Betrüger.

Natürlich war das aber noch lange nicht das Ende ihrer Karriere, die tatsächlich in die USA umzog. Hayley Mills spielte nach dem Disney-Zwillingsfilm auch noch in Streifen wie Das Haus im Kreidegarten, der Agatha Christie-Adaption Mord nach Maß und viel später in der Serie Wildes Herz Afrika mit, um nur ein paar Stationen zu nennen.

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