Disney setzt eine seiner größten Fantasy-Reihen fort: Jetzt kommt bereits der vierte Film aus dem Franchise

In wenigen Tagen geht diese erfolgreiche Fantasy-Reihe im Kino weiter. Jetzt dürfen sich Fans bereits auf einen weiteren Blockbuster aus dem Hause Disney freuen.

Zehn Jahre ist es her, seit Disney mit Vaiana den Startschuss für seine aktuell größte Fantasy-Reihe gegeben hat. Über 680 Millionen US-Dollar konnte der Animationsfilm weltweit einspielen und ließ 2024 eine Fortsetzung folgen, die den Erfolg mit einem Einspielergebnis von über einer Milliarde (!) US-Dollar sogar noch übertreffen konnte.

Während wir uns in wenigen Tagen auf den dritten Film der Reihe in Form eines Live-Action-Remakes im Kino freuen dürfen, gibt es jetzt auch frohe Kunde bezüglich des tatsächlichen dritten Vaiana-Teils zu berichten. Denn der ist offenbar nun offiziell in Arbeit.

Vaiana 3 kommt: Dwayne Johnson verkündet Fortsetzung der Fantasy-Reihe von Disney

Dwayne Johnson befindet sich aktuell auf der Pressetour des Vaiana-Realfilms, der am 9. Juli 2026 in den deutschen Kinos startet. Bei der Gelegenheit verkündete er in Rio de Janeiro, dass Fans sich danach bereits auf den nächsten Vaiana-Film freuen dürfen:

Ja, wir haben über Vaiana 3 gesprochen. Aber erstmal kommt der Vaiana-Realfilm raus. Wir haben die großartigen Jared Bush und Dana Ledoux Miller, die unsere Drehbuchautor:innen waren ... sie werden auch Vaiana 3 schreiben.

Die Nachricht dürfte Fans wohl kaum überraschen – und das nicht nur wegen des finanziellen Erfolgs des Vorgängers. Auch wurden zum Ende von Vaiana 2 bereits die Weichen für eine Fortsetzung gestellt: Nachdem Vaiana den Fluch des Gottes Nalo brechen konnte, hat dieser in der Post-Credit-Szene zum Vergeltungsschlag ausgeholt. Dabei erhält er offenbar Unterstützung eines alten Bekannten, denn Fans durften sich über ein Wiedersehen mit der Krabbe Tamatao freuen, die im ersten Vaiana-Film zum Fanliebling wurde.

Dass die beiden in Teil 3 eine große Rolle spielen werden, ist demnach wohl bereits gesetzt. Details zur Handlung werden allerdings noch unter Verschluss gehalten. Es ist davon auszugehen, dass Johnson in der Fortsetzung dem Halbgott Maui einmal mehr seine Stimme leihen wird. Auch Vaiana-Star Auli'i Cravalho sprach sich bereits positiv über eine Rückkehr in Vaiana 3 aus.

Wie Johnson erklärte, werden Dana Ledoux Miller und Jared Bush das Drehbuch des neuen Films zu Papier bringen. Beide haben auch das Drehbuch zum Realfilm geschrieben. Miller war darüber hinaus am Skript von Vaiana 2 beteiligt, Jared Bush verfasste hingegen das Drehbuch des Erstlings.

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Wann kommt Vaiana 3 ins Kino?

Auch wenn die Weichen für Vaiana 3 gestellt sind, wird es voraussichtlich noch eine ganze Weile dauern, bis wir mit dem Film den Kinos rechnen dürfen. Wie Johnson bereits erklärt hat, muss erst einmal der Realfilm in die Lichtspielhäuser einziehen.

Dann müssen Bush und Miller ein Drehbuch verfassen, daraufhin folgt die umfangreiche Animationsarbeit, die gerne mal mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Ein Start vor 2028 scheint aktuell unwahrscheinlich.