Disney verfilmt einen seiner größten Fantasyfilme neu: Jetzt wurde der Ersatz für Scarlett Johansson gefunden

Der teuerste Animationsfilm aller Zeiten bekommt eine Realverfilmung. Nun wird ein Star nach dem anderen bestätigt – und Ersatz für Scarlett Johansson ist gefunden.

2010 erreichte uns mit Rapunzel – Neu verföhnt ein neues Animations-Abenteuer aus dem Hause Disney, das damals einen gewaltigen Rekord aufgestellt hat: Der Film wurde mit einem Budget von 260 Millionen US-Dollar zum bis dato teuersten Animationsfilm aller Zeiten.

Jetzt soll eine Realverfilmung folgen, für die erst kürzlich die ersten Stars offiziell bestätigt wurden. Laut neuesten Berichten, wurde jetzt auch eine der am meisten diskutierten Rollen besetzt, für die Scarlett Johansson lange im Gespräch war.

Rapunzel-Realverfilmung nimmt immer mehr Gestalt an: Kathryn Hahn soll zu Madame Gothel werden

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist Kathryn Hahn in letzten Verhandlungen für die Rolle von Rapunzels Ziehmutter, Madame Gothel. Viele Monate lang wurde Scarlett Johansson für die Rolle gehandelt, bevor der Jurassic World 4-Star wegen Terminüberschneidungen mit anderen Projekten aus der Realverfilmung ausschied.

Zahlreiche Fans hofften daraufhin auf Hahn als Gothel, die sich erst vorletztes Jahr als singende Hexe in der Marvel-Serie Agatha All Along unter Beweis stellte.

Damit stößt Hahn zum Cast um Teagan Croft (Titans) und Milo Manheim (Thanksgiving) als Rapunzel und Flynn Ryder, die erst kürzlich offiziell bestätigt wurden. Vorab wurden Namen wie Sabrina Carpenter und Timothée Chalamet von Fans für die Rollen gehandelt. Disney hat sich hier jedoch offenbar für frische und unvorbelastetere Gesichter entschieden.

Im Animations-Original wurde Madame Gothel im Englischen von Donna Murphy gesprochen. Mandy Moore und Zachary Levi liehen Rapunzel und Flynn Ryder ihre Stimmen.

Fantasy von Disney: Wann kommt die Rapunzel-Realverfilmung ins Kino?

Einen offiziellen Kinostart hat die Rapunzel-Realverfilmung noch nicht. Wir gehen aktuell jedoch von einer Veröffentlichung ab Ende 2027 aus.

