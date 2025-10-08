Disneys Milliarden-Hit ist zurück: So tierisch gut ist Zoomania 2 geworden

Nach neun Jahren Pause setzt Zoomania 2 den animierten Disney-Erfolg fort und wirft eine Schlange in den Mix animalischer Krimi-Unterhaltung für Kinder und Erwachsene.

Mit Einnahmen von über 1 Milliarde US-Dollar am weltweiten Box-Office mauserte sich Zoomania im Jahr 2016 zum absoluten Publikums-Hit für Disney. Neun Jahre später kommt nun endlich die Fortsetzung Zoomania 2 ins Kino. Wir verraten euch spoilerfrei, ob sich das zischende Sequel lohnt.

Schlangen-Alarm: Teil 2 holt neue Außenseiter nach Zoomania

Gesetzeshüter-Häsin Judy Hopps und der kleinkriminelle Fuchs Nick Wilde sind entgegen aller Erwartungen zu einem Dream-Team zusammengewachsen. Nachdem sie in Teil 1 die Machenschaften von Schafs-Bürgermeisterin Bellwether aufgedeckt haben, schießen sie als frisch gebackene Polizei-Partner allerdings in ihrem Eifer übers Ziel hinaus und werden von ihrem Chef, Büffel Bogo, zur Therapie geschickt.

Um über ihr Innenleben nachzudenken, bleibt allerdings keine Zeit, als die Ankunft einer Schlange die Tierstadt Zoomania in Teil 2 in Aufruhr versetzt: Reptilien sind hier schließlich seit 100 Jahren verboten! Und dann werden Nick und Judy zu allem Übel auch noch die Vergehen dieses Bücherdiebs Gary De'Snake zur Last gelegt. Jetzt müssen die zwei nicht nur ihre eigenen Namen reinwaschen, sondern zugleich herausfinden, ob die Kaltblüter einst zurecht aus ihrer Heimat verbannt wurden.

Schaut hier den Trailer zu Zoomania 2:

Zoomania - Trailer 2 (Deutsch) HD

Schon Die Gangster Gang 2 nahm dieses Jahr die Klischees verhasster Tiere mithilfe einer Schlange aufs Korn. Vor dem animierten DreamWorks-Kontrahenten muss das Disney-Sequel allerdings keine Angst haben. Denn die Rückkehr in die Stadt der Tiere, unter der wiederholten Regie von Jared Bush und Byron Howard, schlägt einmal mehr ihren ganz eigenen charmanten Tonfall an, der vergessen lässt, dass der Vorgängerfilm fast eine Dekade hinter uns liegt: Zoomania ist zurück und zum Glück wieder tierisch unterhaltsam.

Tolle neuen Figuren helfen durch die komplexe Handlung von Zoomania 2

Trotz der langen Wartezeit auf Teil 2 hat die Fortsetzung ihr kurzes "Was bisher geschah" zu Beginn des Films eigentlich gar nicht nötig. Denn wenn Schafe sich beim Frisör einen Sixpack in die Wolle rasieren lassen und wir auf der Autobahn nach "Gnu Jersey" abbiegen, hat uns die Welt von Zoomania mit ihren blökend komischen Wortwitzen, Detailreichtum und animalischen Einfällen sofort wieder.

Neben dem Herzstück von Judy Hopps und Nick Wilde kehren viele Bekannte des Vorgängers zurück. Zoomania 2 versteht aber zum Glück, dass jemand wie Fanliebling-Faultier Flash in seinem Sportwagen für einen Gastauftritt völlig ausreicht. So erhalten hinreißende Neuzugänge wie die missverstandene, einzahnige Viper Gary, die Biber-Verschörungstheoretikerin Nibbles Maplestick oder der flauschige Luchssohn Pawbert Lynxley den Raum, den sie verdienen. Wenn dann noch die Zebra-Cops der "Z-Bros" und der schöne Schauspieler-jetzt-Bürgermeister, Hengst Winddancer, frisch dazustoßen, sprudelt das Sequel nur so über vor Figurenideen.

Auf Handlungsebene wartet – in bester Tradition eines Städte-Thrillers – eine komplexe Verschwörung, die profitgierige Baupläne und missverstandene Sündenböcke umfasst. Gelegentlich nimmt der Weg zum Ziel dabei ein paar Schlenker zu viel mit, zumal die wenigsten Kinder vermutlich wissen, was ein "Patent" ist. Doch andererseits war die Welt von Zoomania schon immer ein Film für Jung und Alt, bei der die unterschiedlichen Generationen an verschiedenen Stellen lachen konnten. So dürfen die Kleinen diesmal eben über verknotete Schlangen kichern und die Großen anerkennend über Shining-Referenzen in verschneiten Labyrinthen schmunzeln.

Zoomania 2 bleibt ein Spaß für Kinder und Erwachsene

Wenn die Verfolgten Judy und Nick nach bestem Mission: Impossible-Vorbild versuchen, ihre Unschuld nachzuweisen und sich schließlich ihre Schwächen beichten, rastet Zoomania 2 am Ende emotional berührend ein. Da ist die anfängliche (erwachsene) Verwirrung zum Glück schnell wieder vergessen, ob Hase und Fuchs hier über ihre Freundschaft hinaus auch romantisch zusammengebracht werden sollen.

Der neue Shakira-Song "Zoo", der am Ende erschallt, unterscheidet sich leider nicht genug vom letzten Zoomania-Hit "Try Everything", um eigenständig ins Ohr zu gehen. Aber wenn Walrösser zu Booten werden, deutsche Bergziegen Wandertipps geben und Basilisken-Echsen als Weirdos des Tierreichs übers Wasser flitzen, bringt Zoomania 2 genug überzeugend frische Einfälle mit, um über kleinere Stolpersteine hinwegzuhelfen. (Und seien wir mal ehrlich: Wer wünscht sich nicht einen angestellten Hamster im Getränkeautomaten, der all die verhakten Dosen hinterm Glas löst?)

Ob Warm- oder Kaltblüter, ob Jung oder Alt: Zoomania ist und bleibt auch in Teil 2 eine Reise wert, wenn neue Orte wie Südstaaten-Sümpfe, alpine Bergwelten und Tiefschnee-Bezirke warten. Am Ende hat sich die fast zehnjährige Wartezeit also gelohnt.

Zoomania 2 startet am Mittwoch, dem 26. November 2025, in den deutschen Kinos.

