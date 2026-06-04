Doch keine neue Stargate-Serie auf Amazon: Macher widerspricht dem Grund für das Sci-Fi-Aus

Stargate-Fans bekommen vorerst doch keine neue Sci-Fi-Serie aus dem Sternentor-Universum. Was Amazons Gründe angeht, ertönt jetzt jedoch Einspruch.

Amazon plante seit Jahren eine neue Sci-Fi-Serie zum Thema Stargate. Die wurde diese Woche leider nach längerer Entwicklungsphase eingestampft. In der Begründung des Variety-Berichts hieß es, der Ansatz von Showrunner Martin Gero und seinem Team sei zu sehr für eingeweihte Hardcore-Fans und zu wenig für ein großes Massenpublikum ausgefallen. Nun wehrt sich einer der Produzenten gegen diese Behauptung.

Stargate-Macher sagt "Nope" zum angeblichen Grund gegen die Sci-Fi-Serie von Amazon

Autor und Produzent Joseph Mallozzi, der unter anderem an Stargate SG-1 gearbeitet hatte und darüber hinaus Showrunner der Sci-Fi-Serie Dark Matter war, erhob auf X Einspruch gegen die Behauptungen im Variety-Artikel: "Nope. Nein. Entschuldigung. Ich muss hier gegenhalten. Wir haben immer darauf geachtet, eine Serie zu kreieren, die ein breites Publikum anspricht."

Im Rahmen des angedachten Amazon-Formats war er als Consulting Producer an Bord. Wie dieser massentaugliche Stoff ausgesehen hätte, wissen wir allerdings nicht, denn weder die Berichte über die gestrichene Stargate-Serie, noch die Autoren selbst haben je etwas über den Inhalt oder die Prämisse verraten.

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Vielleicht hat sich die produktionsnahe Quelle von Variety einfach geirrt, als sie den Grund angab. Man kann sich allerdings gut vorstellen, wie ein Business-bedachter Amazon MGM-Produzent mit im Stoff steckenden Sci-Fi-Nerds aneinandergerät. Schließlich hat Stargate viele Fans, die sich bestens mit den internen Mechaniken auskennen – das Franchise selbst ist aber nicht dermaßen im öffentlichen Gesamtgedächtnis verankert wie die kulturell relevanteren Elemente von Star Trek. Alle kennen den Vulkanier Mr. Spock, aber nicht jede:r weiß, wer der Goa'uld Teal'c ist.

Ganz vom Tisch ist eine neue Stargate-Serie aber noch nicht: Amazon behält die Rechte und will in Zukunft weitere Ansätze in Entwicklung schicken.

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Wo kann man die alten Stargate-Serien streamen?

Wenn ihr jetzt auch zu Expert:innen werden wollt, was Sternentore und ägyptisch anmutende Aliens angeht, habt ihr seit kurzem auf Netflix die Gelegenheit dazu. Neben der Hauptserie SG-1 lassen sich dort auch die Spin-offs Stargate: Atlantis und Stargate Universe sowie die Direct-to-Video-Filme Stargate - Die Quelle der Wahrheit und Stargate: Continuum plus die jüngste Webserie Stargate Origins streamen.

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