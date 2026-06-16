Doch nicht Arwen: Der neue Herr der Ringe-Film besetzt Anya Taylor-Joy in einer völlig anderen Rolle

Das nächste Casting zum neuen Herr der Ringe-Film ist offiziell: Anya Taylor-Joy gehört ab sofort zur Besetzung von The Hunt for Gollum. Sogar ihre Rolle ist schon bekannt.

Es fühlt sich immer noch nicht real an, doch tatsächlich befindet sich ein neuer Herr der Ringe-Film in Produktion. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ist das erste Live-Action-Projekt seit über einer Dekade, das Warner Bros. aus dem beliebten Fantasy-Universum auf die Leinwand bringt – mit einigen vertrauten Namen.

Die zwei wichtigsten Rückkehrer: Elijah Wood als Frodo Beutlin und Ian McKellen, der sich einmal mehr Gandalfs Zauberstab schnappt, um Licht in die Dunkelheit von Mittelerde zu bringen. The Hunt for Gollum stellt uns allerdings auch Figuren vor, die wir noch nie im Kino gesehen haben. Eine davon wird von Anya Taylor-Joy gespielt.

Neuer Herr der Ringe-Film: Anya Taylor Joy spielt Elbin Seren in The Hunt for Gollum

Seit längerer Zeit wird Anya Taylor-Joy mit dem neuen Herr der Ringe-Film in Verbindung gebracht, laut Collider insbesondere als Neubesetzung von Arwen. In der ursprünglichen Trilogie wurde die Elbin von Liv Tyler gespielt. Nun stellt sich allerdings heraus, dass Taylor-Joy für einen völlig anderen Part gecastet wurde: Seren. Offenbar handelt es sich hierbei um eine Figur, die extra für den Film erdacht wurde.

Auf Instagram wurde die Besetzung offiziell enthüllt:

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Wie der Hollywood Reporter schreibt, handelt es sich bei Seren um eine Sindarin-Elbin aus dem Düsterwald, die der Bericht als "vertraute und tödliche Agentin" von Elbenkönig Thranduil charakterisiert. Den kennen wir aus den Hobbit-Filmen, wo ihn Lee Pace verkörpert. Pace kehrt auch für The Hunt for Gollum zurück.

Für Anya Taylor-Joy markiert Herr der Ringe bereits das dritte große Franchise unter dem Dach von Warner, dem sie sich anschließt. In Furiosa: A Mad Max Saga übernahm sie die Rolle der titelgebenden Kriegerin. In Dune: Part Two und dem kommenden Dune: Part Three ist sie in der Schlüsselrolle der Alia Atreides zu sehen.

Ihren Durchbruch hatte sie jedoch in unabhängig produzierten Horrorfilmen und Thrillern, allen voran The Witch, Split und Vollblüter. Darüber hinaus begeisterte sie in der Jane Austen-Verfilmung Emma und führte fesselnde Psycho-Trips wie Last Night in Soho und The Menu an. Bei Netflix triumphierte sie in Das Damengambit.

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Wann startet der neue Herr der Ringe-Film im Kino?

Rund eineinhalb Jahre müssen wir uns noch gedulden, bis wir Taylor-Joys Mittelerde-Debüt auf der Leinwand sehen. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum startet am 16. Dezember 2027 in den deutschen Kinos. Inszeniert wird der Film dieses Mal allerdings nicht von Peter Jackson, sondern von Gollum-Darsteller Andy Serkis.

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Neben Elijah Wood, Ian McKellen, Anya Taylor-Joy und Lee Pace gehören Kate Winslet, Leo Woodall und Jamie Dornan zum Cast. Winslet spielt eine Figur namens Marigol, Woodall schlüpft in die Rolle von Halvard und Jamie Dornan wird als Viggo Mortensens Nachfolger zu Aragorn – das bisher größte Recasting des Films.