Neuer Film sorgt für Sensation an den Kinokassen: Er hat 99 Prozent der Kritiker begeistert

In den USA ist vor wenigen Tagen eine neue Dokumentation gestartet, die für Furore an den Kinokassen gesorgt hat. Moviepilot erklärt euch die Hintergründe zu dem aufregenden Projekt.

Wenn es um wahre Geschichten über reale Verbrechen geht, lässt sich ein großes Publikum schnell locken. In den USA ist zu Beginn des vergangenen Wochenendes ein neuer Dokumentarfilm im Kino gestartet, der die Grenzen zwischen unverfälschter Beobachtung und kunstvoller Inszenierungstechnik wohl eindrucksvoll verschwimmen lässt.

Es handelt sich um den fast dreistündigen A24-Film You Can See Everything, der sich um die Milliarden-Betrügerin Elizabeth Holmes dreht. An den Kinokassen ist das Projekt direkt eingeschlagen und die Kritik ist vollends begeistert.

Neue Doku begeistert im Kino und die Kritik: Darum geht es in You Can See Everything

Die neue Dokumentation stammt von Regisseur Lance Oppenheim, der gerade erst den A24-Spielfilm Primetime mit Robert Pattinson abgeliefert hat, sowie Comedian Nathan Fielder. Dessen Serien wie The Rehearsal und The Curse gelten hierzulande noch als Geheimtipps, doch der Kanadier hat sich mit seinem speziell-absurden Style und dokumentarischer Cringe-Comedy definitiv einen Namen gemacht.

Zusammen durften die beiden Filmemacher für ihre neue Doku You Can See Everything Elizabeth Holmes ab 2023 insgesamt drei Jahre lang begleiten. Die Amerikanerin wurde als Geschäftsführerin und Selfmade-Milliardärin hinter dem Laborunternehmen Theranos bekannt. Die Firma profilierte sich damit, innovative Bluttests mit sehr geringen Blutmengen durchführen zu können. Das gesamte Unternehmen entpuppte sich jedoch als Schwindel und Holmes wurde schließlich wegen Betrugs zu 11 Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu You Can See Everything schauen:

You Can See Everything - Trailer (English) HD

Laut Variety konnte das Projekt mit einem Budget von 7 Millionen Dollar innerhalb der ersten Tage seit dem US-Start schon 15 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielen. Es ist unter anderem der größte Start einer Doku, die nichts mit Musik zu tun hat, seit über zwei Jahrzehnten.

Der Hype um You Can See Everything ist definitiv real, was auch die extrem positiven Kritiken unterstreichen. Bei dem Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt der Film derzeit auf einen Schnitt von 99 Prozent. Für RogertEbert.com schreibt die Kritikerin Tomris Laffly über die Ergründung von Holmes:

Der Nachhall von You Can See Everything – einem Werk, das einen geradezu zwanghaft in seinen Bann zieht – ist auf unergründliche Weise immersiv, ja geradezu eindringlich; er lässt einen an die Kraft der Kunst und ihre Fähigkeit, nach Antworten zu suchen, glauben.

Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Fielder und Oppenheim selbst vollständig erklären könnten, wie ihnen ein Film gelungen ist, der auf brillante Weise an der Schnittstelle von Dokumentarfilm, Erzählkunst, Komödie, Reality-TV und Performance angesiedelt ist – ein Werk, in dem Themen wie Politik, psychische Gesundheit, Weiblichkeit und die im Auge des Betrachters liegende Wahrheit miteinander verknüpft sind. Vielleicht liefert ein wiederholtes Anschauen die Antwort auf diese Frage.

Wann startet You Can See Everything in den deutschen Kinos?

Bis jetzt hat die spannende Doku leider noch keinen deutschen Kinostart. Bei all dem Wirbel um den Film wird der Release hierzulande hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen.

Wenn ihr jetzt schon mal tiefer in die Geschichte rund um Elizabeth Holmes eintauchen wollt, könnt ihr euch dafür direkt die fiktive Serie The Dropout ansehen. Darin spielt Amanda Seyfried (The Housemaid) die Rolle der Theranos-Gründerin. Alle acht Folgen streamen bei Disney+ im Abo. Es scheint sich zu lohnen, denn die Moviepilot-Community hat The Dropout mit starken 7,3 von 10 Punkten bewertet.