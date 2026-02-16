Donnie Wahlberg musste Kollegin anbetteln, in Blue Bloods mitzuspielen – sie war alle 293 Folgen dabei

Für Donnie Wahlberg war von Anfang an klar, dass ein Blue Bloods-Star perfekt für die Rolle seiner Schwester war. Doch sie musste erst überzeugt werden.

Donnie Wahlberg und Bridget Moynahan sind beste Freund:innen. In der Serie Blue Bloods - Crime Scene New York spielen sie Geschwister, doch auch hinter der Kamera stimmt die Chemie zwischen den beiden. Diese Chemie hat vor allem Donnie Wahlberg von Anfang an gespürt, sogar bevor die Serie Blue Bloods startete.

Bridget Moynahan lehnte Blue Bloods erst ab und wurde nur dank Donnie Wahlberg überzeugt

Bei einem Besuch in der Drew Barrymore Show sprachen die beiden Blue Bloods-Stars 2024 über ihre Freundschaft und gemeinsamen Erfahrungen. Demnach ist es für beide ein Geschenk, 14 Jahre miteinander gearbeitet zu haben.

Kennengelernt haben sich Donnie und Bridget am Set eines Piloten, dessen Serie nie grünes Licht erhalten hat. Doch Früchte hat das Projekt dennoch getragen:

Wir haben vor Blue Bloods eine Pilotfolge gedreht und wir haben uns so gut verstanden. Als ich dann Blue Bloods zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich: 'Oh mein Gott, Bridget muss meine Schwester spielen.'

Donnie sprach Bridget daraufhin an und die Rolle wurde ihr angeboten. Zunächst lehnte sie jedoch ab. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Also ließ er sich etwas einfallen, um Bridget davon zu überzeugen, doch noch mitzumachen. In einem Video von Entertainment Tonight erzählte Wahlberg, dass er sie anrief:

Ich bettelte und flehte und machte ihr ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnte, nämlich, dass ich ihr alle meine Gehaltsschecks geben würde, wenn wir nicht in New York drehen könnten.

Zu seinem Glück sagte Bridget nicht nur zu, sondern die Serie wurde auch noch in New York gedreht. Damit konnte Donnie seine Gehaltsschecks auch noch behalten. Das Video von Entertainment Tonight könnt ihr hier sehen:

Bridget Moynahan revanchierte sich bei Donnie Wahlberg auf romantische Weise

Bei ihrem Auftritt in der Drew Barrymore Show kamen die Stars auch auf die Ehe von Donnie und Jenny McCarthy zu sprechen. Demnach war es Bridget, die den beiden auf die Sprünge half und vor Jenny in den höchsten Tönen von Donnie sprach. Zwischen Donnie und Jenny hatte es ohnehin schon gefunkt, doch Bridget gab ihnen noch einen letzten Schubser.

Nach 14 Staffeln wurde Blue Bloods im Herbst 2024 beendet. Die Krimiserie hatte viele Jahre lang treue Fans. Einige der Stars wurden auch von New Yorker Polizisten mit Dank überhäuft, wie in dem Entertainment Tonight Video zu sehen ist.