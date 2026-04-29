Donnie Wahlberg wollte für die neue Blue Bloods-Serie auf die Hälfte seines Gehalts verzichten – doch aus seinem Wunsch wurde nichts

Wohl kaum ein Fanherz schlägt höher für das Blue Bloods-Universum als das von Donnie Wahlberg. Für das Spin-off Boston Blue war der Star der Serie sogar bereit, auf jede Menge Gehalt zu verzichten.

Man kann Donnie Wahlberg gewiss nicht vorwerfen, dass er wenig Leidenschaft für die 2024 geendete Serie Blue Bloods zeigte. So überzeugte er einst hartnäckig einen Co-Star, eine Hauptrolle darin zu übernehmen und reagierte mit tiefer Betroffenheit auf die Absetzung des Crime-Dramas.

Diese Hingabe beweist der ältere Bruder von Mark Wahlberg nun auch für seine neue Serie, dem Blue Bloods-Spin-off Boston Blue, die im Dezember 2025 vorzeitig um eine 2. Staffel verlängert wurde. Entgegen seines Titels wird der Ableger nämlich nur sporadisch in Boston, hauptsächlich aber im kanadischen Toronto gedreht, was Wahlberg gerne geändert hätte – sogar auf Kosten seines Gehalts.

"Wir würden nichts fertig bekommen": Darum konnte Wahlbergs Wunsch für Boston Blue nicht erfüllt werden

In einem aktuellen Interview mit Radio Andy verriet der Danny Reagan-Darsteller, dass er 50 Prozent seines Gehalts zurückgegeben hätte, wenn Boston Blue komplett in der Hauptstadt von Massachusetts gedreht worden wäre. Doch CBS lehnte dennoch aus einem recht einfachen Grund ab, wie Wahlberg rekapitulierte:

Sie sagten: 'Du kannst sogar 100 Prozent zurückgeben, und der Rest der Besetzung auch, aber wir können diese Serie nicht in Boston drehen.' [...] Es ist zu teuer.

Allerdings spielte auch noch ein weiterer Faktor eine Rolle: Donnie Wahlberg ist in Boston geboren und aufgewachsen, mit seiner Heimatstadt ist er immer noch eng verbunden und dort dementsprechend bekannt wie ein bunter Hund. Dies würde die US-Metropole als Hauptdrehort praktisch unmöglich machen, da er permanent erkannt und angesprochen werden würde:

Im Hintergrund einer Szene hört man buchstäblich: 'Oh mein Gott, da ist Donnie Wahlberg'. Und dann muss ich [...] mit allen für Fotos posieren. Meine Cousins, meine Onkel, meine Tanten, meine Nichten, meine Neffen … Alle sind da. Wir würden nichts fertig bekommen.



Wahlberg sah deshalb schnell ein, dass die Produktion von Boston Blue nicht dauerhaft in seinem Geburtsort stattfinden konnte. Immerhin durfte er dafür aber sein komplettes Gehalt beziehen.

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Boston Blue mit Donnie Wahlberg: Wann startet die neue Blue Bloods-Serie in Deutschland?

In den USA feierte die Polizeiserie im Oktober 2025 auf CBS ihre Premiere, wo in wenigen Wochen das Staffelfinale ausgestrahlt wird. Aber auch hierzulande müssen Fans nicht mehr lange warten: Boston Blue startet bei uns am 6. Mai 2026 bei Sky One und WOW, wo wöchentlich jeweils zwei der insgesamt 20 Episoden veröffentlicht werden.

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