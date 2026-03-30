Dreharbeiten der neuen Tomb Raider-Serie mussten gestoppt werden, weil sich die Hauptdarstellerin verletzt hat

Die Videospieladaption Tomb Raider gehört zu den meisterwarteten Serien, doch nun mussten die Dreharbeiten pausiert werden, nachdem sich Hauptdarstellerin Sophie Turner verletzt hat.

Nachdem das erste Bild von Game of Thrones-Star Sophie Turner als ikonische Videospielheldin Lara Croft veröffentlicht wurde, stieg bereits die Vorfreude auf die Tomb Raider-Serie von Amazon MGM Studios. Doch wie Deadline berichtet, mussten die Dreharbeiten nun pausiert werden. Grund dafür ist eine Verletzung der Hauptdarstellerin.

Game of Thrones-Star Sophie Turner am Tomb Raider-Set verletzt

In einer Stellungnahme erklärte das Studio, Turner habe kürzlich eine leichte Verletzung erlitten:

Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Dreharbeiten vorübergehend pausiert, damit sie Zeit hat, sich zu erholen. Wir freuen uns darauf, die Produktion so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.

Wann genau und unter welchen Umständen die Verletzung passiert ist, wurde nicht bekannt gegeben. Auch ist derzeit unklar, ob sich der Vorfall direkt am Set ereignete.

Nach Informationen aus Produktionskreisen soll die Pause voraussichtlich rund zwei Wochen dauern. Während dieser Zeit wird die Crew weiterhin bezahlt, was darauf schließen lässt, dass das Team die Dreharbeiten möglichst schnell wieder aufnehmen wird.

Turner tritt mit ihrer Rolle in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander, die bereits die Abenteurerin und Archäologin in Spielfilmen mimten. Das veröffentlichte Bild zeigt, dass sich die Tomb Raider-Serie an Lara Crofts Look aus dem ersten Spiel von 1996 orientiert. Zur Handlung ist bislang nichts bekannt.

Hinter der Serienadaption steht Fleabag-Star Phoebe Waller-Bridge. Die ist als Creatorin, Co-Showrunnerin, Autorin und ausführende Produzentin mit an Bord. Neben Turner gehören zum Cast unter anderem Action-Legende Sigourney Weaver sowie Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple und Jack Bannon.

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