Drehbuchautor bestätigt: Data ist am Ende von Star Trek: Nemesis nicht gestorben

Die Grenzen zwischen Leben und Tod sind in Sci-Fi-Universen fließend. So auch bei Star Treks Androiden und Fan-Liebling Data, der in Star Trek X sein vermeintliches Ende fand.

In 60 Jahren Star Trek sind schon einige Charaktere aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. So kam zum Beispiel Denise Crosby aka Tasha Yar, nach ihrem Serientod als Bösewichtin wieder. Ob Paralleluniversen, Zeitreisen oder Doppelgänger – irgendeinen Grund gibt es immer, um verlorengeglaubte Crew-Mitglieder zurückzuholen. So ging das auch beim geliebten humanoiden Roboter Data (Brent Spiner) in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert über die Bühne.

Achtung! Es folgen Spoiler für Star Trek: Nemesis sowie Staffel 1 und 3 von Star Trek: Picard.

Starb Enterprise-Crewmitglied Data in Star Trek: Nemesis – oder nicht?

In ihrem Video-Podcast Dropping Names with Brent and Jonny sprachen die Star Trek-Darsteller Jonathan Frakes (Riker) und Spiner (Data) vor neulich erst mit Drehbuchautor John Logan, der für das Skript von Star Trek: Nemesis verantwortlich zeichnet.

Der Film endet damit, dass Data sein Leben heroisch für die Crew opfert. Anders als Spock (Leonard Nimoy) in Star Trek II: Der Zorn des Khan kam der Androide jedoch nicht einen Film später wieder – denn es handelte sich um den letzten Teil der Filmreihe mit der Nächste Jahrhundert-Crew. Der Podcast macht kurzen Prozess mit einer seitdem viel diskutierten Frage:

Jonathan Frakes: "Ich möchte dir eine Frage stellen, die ich schon 100-mal beantwortet habe. Glaubst du, dass Data in Nemesis gestorben ist?"

John Logan: "Nein!"

Jonathan Frakes: "Vielen Dank!"

Brent Spiner: "Das habe ich nie geglaubt."

In Star Trek: Nemesis geht Data gemeinsam mit einem Schiff in die Luft, nachdem er Picard das Leben gerettet hat. Zuvor fanden wir jedoch heraus, dass es auch andere Data-Prototypen gibt, die vom Wissenschaftler Dr. Noonian Soong (ebenfalls Brent Spiner) nach seinem eigenen Vorbild gebaut wurden. Einen davon, das Modell B-4 (Tipp: mal auf Englisch laut aussprechen), nutzte Data als Backup-Speicher für seine Erinnerungen. Und hier kommt dann auch der Clue.

Wie viele Datas gibt es jetzt eigentlich?

Unter Sci-Fi-Bedingungen sind Fragen nach Leben und Tod nie so ganz einfach zu beantworten. Sogar mit Datas Katze in Star Trek stimmt etwas nicht – und auch der humanoide Roboter führt mehr als nur ein Dasein. So handelt es sich bei B-4 zwar nicht um den originalen Data: Teile seines Wesens sind aber im Prototypen gespeichert.

In Staffel 1 von Star Trek: Picard findet die Crew einen neuronalen Datenspeicher, in dem Datas Persönlichkeit weiterexistiert, doch auch diese Entität bittet um ein würdiges Ende und wird von Picard in den Tod verabschiedet. In Staffel 3 tritt dann ein weiterer Data auf. Dieser löst ein altes Problem, das Brent Spiner mit seiner Star Trek-Rolle hatte: Es handelt sich um ein gealtertes Modell, das Data, B-4, seinen bösen Zwilling Lore und seine Tochter Lal (fragt nicht) in sich vereint.

Können wir mit einer Rückkehr von Data in Star Trek rechnen?

Mit dem Ende von Star Trek: Picard ist davon auszugehen, dass wir die Originalbesetzung der Enterprise-D zum letzten Mal erlebt haben. Da das Franchise aber dafür bekannt ist, in anderen Serien immer mal wieder Cameo-Auftritte zu verarbeiten, ist eine Rückkehr des Senior-Datas nicht auszuschließen. Immerhin wissen wir dank des Podcasts nun, dass wir niemals wirklich Abschied von unserem Lieblingsandroiden nehmen mussten.