Dreimal dürft ihr raten, welche Hörbücher Margot Robbie zum Einschlafen hört? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr das auch macht

Viele Menschen hören etwas, bevor sie einschlafen. Podcasts, Hörbücher oder Naturgeräusche scheinen Evergreens zu sein. Auch Margot Robbie hat einen Favoriten.

Margot Robbie geht es wie vielen Menschen. Den ganzen Tag rasseln Eindrücke und Informationen auf uns ein und wenn man dann schlafen will, ist der Kopf einfach nicht ruhig. Die Gedanken kreisen und man wälzt sich im Bett herum. Manche Leute schaffen sich Abhilfe, indem sie ihren Ohren etwas zu tun geben. Auch Margot Robbie tut das, indem sie sich die Hörbücher zu Harry Potter immer wieder anhört.

Harry Potter zum Einschlafen: Wieso das für Margot Robbie funktioniert

In einem Instagram-Reel von Bustle erklärte Margot Robbie, dass sie vor dem Schlafengehen jeden Abend Harry Potter hört. Sie hat auch einen guten Grund dafür, mal abgesehen davon, dass sie ein gigantischer Potterhead ist. Vor allem geht es ihr aber darum, dass sie die Geschichten kennt und dadurch auch abschalten kann. Hier seht ihr das Reel:

Sie führte weiter aus, dass sie andere Geschichten nicht hören kann. Zu spannende Geschichten, die sie nicht kennt, würden sie wachhalten. Und langweilige Geschichten, die häufig zum Einschlafen gedacht sind, würden ihr Produzentenhirn auf Hochtouren bringen. Sie würde zu viel darüber nachdenken, wie diese Geschichte als Film umgesetzt werden könnte.

Robbie hat sich schon vor Jahren als großer Harry Potter-Nerd geoutet. In der Graham Norton Show eröffnete sie 2020, dass ihr Ehemann sogar ein Statist in Harry Potter und der Gefangene von Askaban war:

Letztes Jahr wurden neue Hörbücher zu Harry Potter produziert. Es wäre denkbar, dass Robbie sich auch die neuen Versionen schon mehrfach angehört hat.

Das könnte ein wenig Abwechslung in die Einschlafroutine bringen, ohne sie zu sehr abzulenken. In jedem Fall scheint ihre Strategie aufzugehen und vielleicht fühlen einige von euch sich auch inspiriert, die Tage in Zukunft mit einem Hörbuch abzuschließen.