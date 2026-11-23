Kevin – Allein zu Haus-Fans können sich freuen, denn Macaulay Culkin wird nach über drei Jahrzehnten wieder in seine berühmte Rolle schlüpfen. Doch es gibt auch einen prominenten Kritiker.

Lange standen Gerüchte über ein Revival des 1991 erschienenen Weihnachtsklassikers Kevin – Allein zu Haus im Raum, der ein Jahr später mit Kevin – Allein in New York erfolgreich fortgesetzt wurde. Wie Variety berichtet, kehrt Macaulay Culkin nun für Disney tatsächlich in seine wohl bekannteste Rolle zurück. Das Studio beauftragt für das Drehbuch prominente Namen.

Macaulay Culkin liefert Idee für Kevin – Allein zu Haus-Reboot

Gemeinsam mit Culkin sollen Seth Rogen und Evan Goldberg das Skript schreiben und mit ihrer Produktionsfirma Point Grey in das Projekt einsteigen. Rogen ist bekennender Fan der Filme und deckte 2018 einen der größten Film-Irrtümer des Klassikers auf.

Aktuell befindet sich die Fortsetzung noch in einer frühen Entwicklungsphase. Offizielle Details zur Handlung gibt es bislang nicht, doch Culkin hatte bereits im Sommer seine Idee vorgestellt.

Damals verriet er, diesmal in die Rolle des Vaters schlüpfen zu wollen, der von seinem Sohn aus dem Haus ausgesperrt wird. Culkin, der in den früheren Filmen mit viel Einfallsreichtum die Einbrecher fernhielt, muss nun also selbst einbrechen. Ob diese Idee tatsächlich umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.



Kevin – Allein zu Haus-Regisseur ist gegen Fortsetzung

Ebenfalls unklar ist, wer die Regie führen wird. Mit Chris Columbus, der die ersten beiden Filme inszenierte, ist wohl nicht zu rechnen. Bereits 2025 sprach er sich klar gegen eine Neuauflage aus.

Ich glaube, es ist ein Fehler zu versuchen, etwas zurückzuholen, das wir vor 35 Jahren gemacht haben. Ich finde, dieser Film sollte in Ruhe gelassen werden.

Nur wenige Minuten vor der Ankündigung des neuen Films sprach Columbus mit Variety und nannte einen weiteren Grund, warum es ein neuer Teil schwer haben dürfte. Laut ihm fehle mit Catherine O'Hara ein wichtiger Bestandteil des Films. Die im Januar verstorbene Schauspielerin spielte in den Filmen Kevins Mutter. Auch wenn sie wenig Screentime hatte, machte sie laut Columbus die Hälfte des Films aus.

Es gibt das Yin und Yang von Kevin - allein zu Haus: Catherine O’Hara und Macaulay Culkin. Ohne die beiden im Film ist es kein Film, weil sie das emotionale Epicenter erschaffen haben.

Ob Culkin in der Rolle des Vaters eine ebenso fesselnde Performance wie O'Hara hinlegen wird oder sich eher an den chaotischen Dieben orientiert, bleibt abzuwarten.