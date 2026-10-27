Morgen startet der neue Streaming-Hype aus Deutschland bei Amazon Prime: Für alle, die Maxton Hall verschlungen haben

Fans von Maxton Hall und Culpa Mia aufgepasst, denn ab morgen gibt's den perfekten Nachschub im Streaming-Abo bei Amazon Prime Video zu sehen. Drive - The Pretenders kommt aus Deutschland.

Wer Young Adult- und New Adult-Verfilmungen bei Amazon Prime Video liebt, hat dieser Tage Glück. Denn der Streamer nimmt seit dem großen Erfolg von Serien wie Maxton Hall - Die Welt zwischen uns und Der Sommer, als ich schön wurde oder Filmen wie der Culpables-Reihe mittlerweile jeden Monat gleich mehrere frische Titel ins Programm.

Dass dieser Nachschub aus Deutschland kommt, ist hingegen noch ein seltenes Phänomen, das jedoch jetzt mit dem neuen Film Drive - The Pretenders durchbrochen wird. Der Film bringt alle Zutaten mit, um zum nächsten großen Streaming-Hit zu werden.

Drive - The Pretenders startet bei Amazon Prime: Neue YA-Verfilmung auf den Spuren von Maxton Hall und Culpa Mia

Drive - The Pretenders stellt die ambitionierte Automechanikerin Sarah Jenkins (Lisa-Marie Koroll) in den Mittelpunkt, die eines Tages einmal selbst auf dem Fahrersitz Platz nehmen möchte. Als der abgehobene Racing-Star Dante Annuziata (Amin Baahmed) in der Klemme steckt und seinen Ruf reinwaschen will, scheint die Chance plötzlich zum Greifen nah. Denn sie soll ihm helfen, indem sie bis zum Ende der Saison seine Verlobte spielt. Blöd nur, dass die beiden sich offenbar so gar nicht ausstehen können. Zumindest am Anfang ...

Der neue Film basiert auf der Novelle Drive von Tamara Lush, die zuerst auf der Website Wattpad veröffentlicht wurde und dort bereits eine große Fangemeinde um sich versammeln konnte. Sergej Moya (Emil und die Detektive) hat den Film für Amazon nach einem Drehbuch von Christopher Silber (NCIS) und Malina Nwabuonwor (Dolly) adapiert.

Inhaltlich bringt der neue Film zahlreiche Zutaten mit, die sich in den vergangenen Jahren als Goldgrube für Amazon bewiesen haben: eine heiße Enemies-to-Lovers-Romanze, eine Fake-Beziehung mit jeder Menge Geheimnissen und der Adrenalinrausch der Autorenn-Szene. Besonders Maxton Hall und Culpa Mia - Meine Schuld lassen hier grüßen.

Bibi & Tina-Star tritt bei Drive - The Pretenders aufs Gaspedal

Doch auch die Stars machen etwas her: Die Hauptrolle der Sarah dürfte deutschen Kino- und Serienfans etwa keine Unbekannte sein. Lisa-Marie Koroll wurde schließlich als Tina Martin durch die Bibi & Tina-Reihe berühmt, die es auf ganze vier Kinofilme brachte. Darüber hinaus war sie unter anderem in den Serien Wir sind jetzt und Love Sucks zu sehen, in der sie etwa an der Seite von Maxton Hall-Star Damian Hardung spielte.

Dante-Darsteller Amin Baahmed ist dagegen ein größerer Newcomer und kann in seiner Filmografie unter anderem die Komödie Kundschafter des Friedens 2 vorweisen.

Der Film ist ab dem 28. Oktober 2026 bei Prime Video im Streaming-Abo verfügbar. Und falls euch interessiert, welche Auswirkungen die Werbeunterbrechungen beim Streaming generell haben, hört hier rein:

Podcast: Ruiniert Werbung unser Streaming?

Fast alle großen Streamer haben heute ein Werbe-Abonnement. Moviepilot hat die Angebote getestet. Wir erklären, wie sehr die Einblendungen stören.

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In dieser Folge von Streamgestöber stellen wir euch die Preisstruktur vor (und wie teuer Werbe-Abos im Vergleich zu früheren werbefreien Abos sind), wir erklären, warum die Streamer darauf setzen und wie störend die Unterbrechungen sind.

