Garantiert bald Platz 1: Neuer deutscher Amazon-Film könnte Mega-Hype auslösen und hier ist der Trailer

Der nächste Hype-Film steht bei Amazon Prime Video in den Startlöchern und er kommt aus Deutschland. Jetzt ist der Trailer zu Drive - The Pretenders erschienen.

In den letzten Jahren haben sich Young Adult- und New Adult-Stoffe für Amazon Prime Video zur echten Goldgrube entwickelt. Die Culpables-Reihe oder Serien wie Maxton Hall und Off Campus konnten große Streaming-Erfolge feiern und ließen einen neuen Titel nach dem anderen folgen.

Bevor Maxton Hall mit der 3. Staffel im Dezember ein Ende findet, steht jetzt Nachschub aus Deutschland in den Startlöchern. Was ihr davon erwarten dürft, zeigt jetzt der Trailer zu Drive - The Pretenders.

Seht hier den Trailer zu Drive - The Pretenders:

Drive - The Pretenders: Neue YA-Verfilmung aus Deutschland kommt zu Amazon

Drive - The Pretenders dreht sich um die ambitionierte Automechanikerin Sarah Jenkins (Lisa-Marie Koroll), die davon träumt, einmal selbst auf dem Fahrersitz Platz zu nehmen. Die Möglichkeit scheint sich ihr zu bieten, als der Racing-Star Dante Annuziata (Amin Baahmed) in der Klemme steckt und sie seinen Ruf retten soll, indem sie bis Saison-Ende seine Verlobte spielt. Zunächst geraten die beiden aneinander, doch schon bald erwächst etwas anderes aus ihrer Verbindung. Wäre da nicht die Lüge, die droht, alles zu zerstören.

Als eine der Hauptrollen ist unter anderem Lisa-Marie Koroll zu sehen, die Filmfans vor allem aus der Bibi & Tina-Kinoreihe als Tina Martin bekannt ist und darin in vier Filmen zu sehen war. Dante-Darsteller Amin Baahmed war zuvor unter anderem in der Komödie Kundschafter des Friedens 2 dabei, dürfte bei vielen jedoch erst durch Drive auf dem Radar landen.

Sergej Moya (Emil und die Detektive) übernahm bei Drive - The Pretenders nach einem Drehbuch von Christopher Silber (NCIS) und Malina Nwabuonwor (Dolly) die Inszenierung. Die Grundstory basiert hingegen auf der Novelle Drive, die von Tamara Lush zuerst auf der Website Wattpad veröffentlicht wurde. Drive - The Pretenders ist somit ein neuer Eintrag aus der Obsession is in Session-Initiative bei Amazon Prime Video, durch die vermehrt Young Adult- und New Adult-Stoffe aus Wattpad- und BookTok-Hits von jungen Autorinnen adaptiert werden.

Schauen wir uns den ersten Trailer zu Drive - The Pretenders etwas genauer an, scheint das Erfolgsrezept von Prime Video darin in jeder Pore durch. Der Autorennen- und Mechaniker:innen-Hintergrund erinnert stark an die spanische Erfolgsreihe um Culpa Mia - Meine Schuld, auch die Dynamik der zwei Hauptfiguren ruft die ähnliche Enemies-to-Lovers-Trope ins Gedächtnis.

Eine Fake-Beziehung haben wir außerdem zuletzt etwa in Off Campus oder Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe bei Amazon Prime gesehen. Nach Maxton Hall ist Drive - The Pretenders also schon jetzt auf dem besten Weg, der ganz große neue YA-Erfolg aus Deutschland zu werden.

Wann kommt Drive - The Pretenders zu Amazon Prime Video?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis der neue Film bei Amazon Prime Video im Abo eintrifft. Drive - The Pretenders startet am 28. Oktober 2026.

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