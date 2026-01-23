Diese Dschungelcamp-Promis sollen durch neue Änderung kaum aufeinandertreffen: Fans sind entsetzt

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ist nun zum 19. Mal gestartet, doch die Fans rechnen schon hart mit einer Neuerung ab.

Seit dem 23. Januar ist es wieder Zeit für Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!. Zwölf Promis ziehen in den australischen Busch und müssen zahlreiche Prüfungen überstehen. Eine Neuerung teilte RTL nun vorab mit: Die Stars werden in zwei Camps aufgeteilt.



IBES 2026: Dieses Mal werden Promis in zwei Teams aufgeteilt

Zwölf Promis ziehen aktuell ins Dschungelcamp. Doch RTL kündigte vorab an, dass die Stars diesmal zwar wieder getrennt einziehen, aber auch dauerhaft in getrennten Camps leben. Neben dem Hauptcamp soll es nämlich auch ein zweites Camp namens "Snake Rock" geben. Jedes Team des jeweiligen Camps tritt dann in der ersten Dschungelprüfung an und die Verlierer müssen den nächsten Tag von Reis und Bohnen leben.

RTL kündigt die zwei Camps zwar als Neuerung an, doch tatsächlich wurde die Aufteilung der Stars in zwei Teams schon in Staffel 10 und 11 umgesetzt. Allem Anschein nach hielt sich dies jedoch nicht lange, weil auch die Fans nicht besonders begeistert von der Idee waren.



Fans sind wegen Änderung genervt: "Samira und Eva getrennt"

Auch dieses Mal sind die Dschungelcamp-Fans eher genervt von der Idee der beiden Camps. "Nicht schon wieder, das ist doch langweilig", schreibt ein Fan unter der Ankündigung auf Instagram. Ein anderer Fan meint: "Ein Camp wäre viel spannender gewesen". Eine Person bringt es bei Instagram auf den Punkt:



Das mit den zwei Camps war schon 2017 ein Flop. Da kommt keine Spannung zwischen den Campern auf…

Doch den Dschungelcamp-Fans fällt auch auf, dass die beiden Promis mit dem größten Streitpotenzial nun voneinander getrennt sind: Samira Yavuz und Eva Benetatou. Samira Yavuz wurde von ihrem mittlerweile Ex-Mann Serkan betrogen, als sie hochschwanger war – und zwar mit Eva Benetatou. Da wäre der Zündstoff eigentlich vorprogrammiert. Doch Fans sind nun enttäuscht, dass die beiden kaum aufeinandertreffen werden. "Samira und Eva getrennt…schade", schreibt ein Fan. Eine andere Person schreibt: "War klar, dass Samira und Eva getrennt werden."

Dschungelcamp: So könnt ihr die Reality-Show schauen

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! läuft ab jetzt täglich live um 20:15 Uhr auf RTL. Ältere Folgen und Staffeln können auf RTL+ gestreamt werden.

