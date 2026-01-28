Dschungelcamp-Fans sorgen sich wegen chronischer Krankheit um Promi : RTL äußert sich zu seinem Gesundheitszustand

Bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! müssen Promis an ihre Grenzen gehen, doch ohne ihre Gesundheit nachhaltig zu gefährden. RTL klärt auf.

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! ist solange ein Spaß, bis die Gesundheit eines Promis auf dem Spiel steht. So gab es in der Vergangenheit schon öfter Stars, die das Dschungelcamp wegen gesundheitlicher Beschwerden verlassen mussten. Aktuell sorgen sich Fans um das Wohlbefinden eines Teilnehmers der Show.



"Das muss doch auf die Gesundheit gehen": Fans sorgen sich um Dschungelcamp-Promi

Hubert Fella hat sich schon vor seinem Antritt ins Dschungelcamp über seinen Gesundheitszustand geöffnet, denn er leidet seit 41 Jahren an Diabetes Typ 1. Kein Wunder, dass sich einige Fans daher Sorgen um den Reality-Star machen, vor allem wenn aktuell die Essensversorgung durch die vergeigten Dschungelprüfungen eher karg ausfällt. So fragt ein Fan auf Instagram:



Hubert muss doch extrem aufpassen wegen seinem Diabetes. Also auch auf die Ernährung. Sind da abgesehen vom Insulin, Reis und Bohnen nicht etwas wenig, um den Zuckerwert im Opti-Bereich zu halten?

Auch ein anderer Fan macht sich auf Instagram Sorgen um Hubert Fella:



Ich frage mich gerade, wie Hubert das aushält mit der Ernährung, der ist doch Diabetiker. Dann nur mit den paar Bohnen und Reis. Das muss doch auf die Gesundheit gehen.

RTL reagiert auf die Sorgen der Dschungelcamp-Fans

RTL selbst geht dazu auf Instagram auf die Kommentare ein. Der Sender gibt hier Entwarnung und klärt auf, dass es dem Dschungelcamper gut geht. Er schreibt unter den Kommentaren:



Hubert geht es gut. Alle Dschungelstars bekommen stets die medizinische Unterstützung, die sie benötigen.

Welche Unterstützung dabei genau gemeint ist, führt der Sender jedoch nicht weiter aus. Man kann aber davon ausgehen, dass sich um Hubert Fellas Gesundheit ausreichend gekümmert wird. Er selbst kommt unabhängig davon mittlerweile gut mit seiner chronischen Krankheit klar. So schrieb er im November 2024 auf Instagram: "Trotz hoher und niedriger Zuckerwerte lebe ich ein erfülltes Leben, und mir geht es sehr gut."



IBES 2026: So könnt ihr das Dschungelcamp schauen

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! läuft aktuell jeden Tag um 20:15 Uhr live bei RTL. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie auf RTL+ nachholen, wo auch frühere Staffeln zur Verfügung stehen.

