DSDS-Fans regen sich schon vor Staffelauftakt über drastische Neuerung auf: "Das ist ein Witz"

Die neue DSDS-Staffel steht bald in den Startlöchern, doch bevor es überhaupt losgeht, zeigen sich einige Fans bereits empört. Deshalb brennt die Luft.

Deutschland sucht den Superstar ist ein echtes Original; die erste Folge lief vor 24 Jahren (!) im TV und eroberte Deutschland wie im Sturm. Leider war der Castingshow kein würdevoller Werdegang vergönnt, denn von Staffel zu Staffel verlor sie immer mehr an Strahlkraft. Seit einigen Jahren bekommen wir nicht einmal mehr mit, wer die Show am Ende gewinnt; der Superstar-Titel hat längst seine Wirkung verloren.

Nachdem es im letzten Jahr keine neue DSDS-Staffel gegeben hat, will Pop-Titan Dieter Bohlen die einstige Kultsendung noch einmal aufleben lassen. Doch bevor die 22. Staffel überhaupt startet, sorgt eine Ankündigung von RTL bereits für Empörung bei den wenigen Fans, die der Show noch bleiben.

Jurywechsel und Spin-off: DSDS will mit der 22. Staffel für frischen Wind sorgen

Die 22. Staffel von DSDS wird ab Samstag, den 4. April 2026, bei RTL in der Primetime starten. Immer samstags und dienstags wird es um 20:15 Uhr eine neue Folge geben. Wer RTL+ abonniert hat, darf RTL-typisch eine Folge Vorsprung genießen.

Für die Jury hat Dieter Bohlen zwei Stars sichern können, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Dokusoap-Star und Rapper Bushido und Ballermann-Ikone Isi Glück. Außerdem neu an dieser Staffel: Ab dem 21. April wird es exklusiv bei RTL+ einen DSDS-Ableger geben, inwelchem wir das WG-Leben der Nachwuchsmusiker:innen hautnah miterleben (müssen). Ein bisschen Big Brother hat schließlich noch keinem ernstzunehmenden Reality-Format geschadet.

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Diese Ankündigung geht gar nicht für DSDS-Fans: Damit hat sich RTL keinen Gefallen getan

Als RTL das Startdatum bei Instagram verkündet hat, wurde ebenfalls mitgeteilt, wie viele Folgen die 22. Staffel von DSDS haben wird: Nur 10 Folgen laufen im linearen TV; davon sind bereits drei Episoden für Live-Shows reserviert. Zum Vergleich: Bisher konnten sich Fans auf ca. 20 Folgen pro Staffel freuen.

Unter dem Beitrag tummelten sich deshalb viele Fans, bei denen direkt die Alarmglocken schrillten. Ein Nutzer kommentierte: "10 Folgen ist ja gar nix, wie soll man die Kandidaten kennenlernen?" Einige Fans schienen total überrumpelt, dass die Kultshow auf so wenige Folgen gekürzt wurde: "Ich vermisse DSDS 2002, 2003 [...] da waren 10 Sendungen live." Ein besonders aufgebrachter Fan findet wenig schmeichelhafte Worte für die Neuerung: "Das ist ein Witz. Da fange ich erst gar nicht an, 10 Folgen ist so wenig.“

Ob den wütenden Fans bewusst ist, dass es zumindest bei RTL+ viele zusätzliche Einblicke hinter die Kulissen geben wird, ist aus den aufgebrachten Kommentaren nicht entnehmbar. Wer jedenfalls wie früher im linearen TV einschalten will, muss sich wohl oder übel mit deutlich weniger Folgen zufrieden geben.