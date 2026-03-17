"Du hast mich beschützt": Cote de Pablo konnte eine NCIS-Liebesszene nur dank Michael Weatherly ertragen und dankt ihm 19 Jahre später

Die knisternde Romanze zwischen den Figuren von Cote de Pablo und Michael Weatherly hat viele Fans von Navy CIS begeistert. Cote de Pablo verrät Jahre später, wie ihr Schauspielkollege ihr in einer Liebesszene beistand.

In der Krimiserie Navy CIS stieß die Schauspielerin Cote de Pablo als Ziva David in Staffel 3 zum Hauptcast. Von der ersten Szene an herrschte eine große Anziehungskraft zwischen Cote de Pablos Charakter Ziva und der von Michael Weatherly gespielten Figur Tony DiNozzo. Doch die Chemie ging darüber hinaus.

Michael Weatherly unterstützte Cote de Pablo in gemeinsamer Liebesszene durch seine aufmerksame Art

Im Sommer 2023 starteten die NCIS-Darsteller:innen dann mit Off duty: An NCIS Rewatch einen eigenen Podcast. Mit diesem Projekt versüßten sie gespannten Fans die Wartezeit bis zu der Spin-off-Serie NCIS: Tony & Ziva. Deren 10 Folgen sind seit September 2025 auf Paramount+ zu sehen.

In einer ihrer Podcast-Folgen packte Cote de Pablo aus, wie nervös sie vor der ersten Liebesszene mit Michael Weatherly war, berichtete Cinemablend 2024. Kaum am Set angekommen, stellte Cote de Pablo aber fest, dass ihr Kollege sich ebenfalls viele Gedanken gemacht hatte.

So versicherte sich Michael Weatherly beispielsweise noch vor Beginn ihrer Szene, dass die Auswahl seines Deodorants für Cote de Pablo angenehm war:

Ich weiß noch, dass ich dachte: 'Oh mein Gott, er macht sich wirklich Sorgen.' Und du dachtest: 'Oh, ist das okay? Ist dieses Deodorant in Ordnung? Und ich so: 'Oh mein Gott!'

Cote de Pablo war voll des Lobes für ihren Kollegen

Auch im weiteren Verlauf ihrer gemeinsamen intimen Szene zeigte sich Michael Weatherly seiner Schauspielkollegin gegenüber sehr aufmerksam. So achtete er darauf, dass Cote de Pablo sich vor der Kamera von ihrer bestmöglichen Seite zeigte:

... Du hast etwas getan, das so nett war, du hast mich an den Haaren gepackt, meinen Kopf festgehalten und mich ein wenig angehoben, so dass ich in einem guten Winkel stand und gut aussah. Ich weiß noch, dass ich dachte: 'Was macht er da?', denn das war ich nicht gewöhnt.

Wie Cote de Pablo weiter ausführte, war das für sie eine neue Erfahrung:

Ich war es gewohnt, Sachen im Theater oder so zu machen, wo man nicht wirklich über diese Dinge nachdenkt. Wie das Gewicht, der Winkel und ob es schmeichelhaft ist und ob man ein Doppelkinn sieht oder was auch immer. Und du warst dir dessen sehr bewusst, und ohne dass ich es wusste, hast du mich beschützt. Du hast dafür gesorgt, dass ich gut aussehe.

Viele endlose Staffeln lang mussten Fans von Tony und Ziva – zusammengefasst liebevoll "Tiva" genannt – darauf warten, dass die beiden endlich zueinander finden.

Auch interessant: Das weitere Schicksal der Originalserie Navy CIS steht fest

In ihrer Spin-off Serie Navy CIS: Tony & Ziva ermittelte das Paar weiter, während sie gleichzeitig vor Interpol durch ganz Europa fliehen mussten. Die Serie wurde nach einer Staffel jedoch wieder eingestellt. Trotzdem wurde vielen Fans durch die Rückkehr von Tony und Ziva ein langersehnter Traum erfüllt.

Dieser Artikel wurde erstmals 2024 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.