"Du musst ein echter Bastard gewesen sein": John Wayne wurde von einem der größten Hollywood-Stars überhaupt zur Rede gestellt

John Wayne ist nicht nur für seine Western bekannt, sondern auch für seine Abneigung gegen zahlreiche Co-Stars. Wie sich herausstellte, war diese nicht immer einseitig.

Während der Dreharbeiten zu dem Western Mit Dynamit und frommen Sprüchen kam es nicht nur auf der Leinwand zu heftigen Wortgefechten. Der Grund: John Wayne (Rio Bravo) geriet an eine Schauspielerin, die ihm an Direktheit in nichts nachstand.

Hollywood-Legende Katharine Hepburn konfrontierte John Wayne gnadenlos

Kürzlich berichtete das Far Out Magazine von einer ikonischen Begegnung zwischen zwei Hollywood-Legenden: Die Schauspielerin Katharine Hepburn (Der Löwe im Winter, Am goldenen See), hatte das zweifelhafte Privileg, im Jahr 1975 mit John Wayne den Western Mit Dynamit und frommen Sprüchen zu drehen. Ein Film, der passenderweise von den verbalen Auseinandersetzungen zwischen dem zwangspensionierten Marshal Rooster Cogburn (Wayne) und der schlagfertigen Pfarrerstochter Eula Goodnight (Hepburn) handelt, die (zunächst nicht freiwillig) gemeinsam den Banditen Hawk stellen.

Auch im realen Leben war Hepburn um Worte nicht verlegen und erklärte Wayne auf der Abschlussparty des Films:

Ich bin froh, dass ich dich nicht gekannt habe, als du noch zwei Lungen hattest; du musst ein echter Bastard gewesen sein. Der Verlust einer Hüfte hat mich gelassener gemacht, aber du!

Die Vorgeschichte: Infolge einer Lungenentzündung hatte Wayne zu diesem Zeitpunkt eine Lunge weniger. Ein Umstand, der ihn nicht davon abgehalten hatte, an allem, was am Set von Mit Dynamit und frommen Sprüchen geschah, etwas auszusetzen.

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John Wayne hatte ein Talent, sich mit Co-Stars anzulegen

Übrigens befindet sich Katharine Hepburn in bester Gesellschaft, was ihre unangenehme Dreherfahrung mit John Wayne betrifft. Wie eine ganze Liste (!) von Far Out Magazine verriet, drückten auch Kollegen wie Daniel Day-Lewis, Gene Hackman, Clark Gable und Marlon Brando ähnlichen Widerwillen gegenüber Wayne aus.

Sie alle sahen sich verbalen oder zum Teil sogar physischen Angriffen des Western-Stars ausgesetzt. Kaum einer wird sich John Wayne aber vermutlich so deutlich widersetzt haben wie Katharine Hepburn.