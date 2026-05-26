"Du wirst in dieser Branche tot sein": So heftig gerieten Quentin Tarantino & Brad Pitt beim Dreh aneinander

Kurz nach offizieller Ankündigung des Sequels werden neue Geschichten vom Once Upon a Time in Hollywood-Set enthüllt: Tarantino und Brad Pitt gerieten dort offenbar aneinander.

Für Fans von Quentin Tarantinos Film Once Upon a Time ... in Hollywood gab es kürzlich erfreuliche Neuigkeiten: Früher als gedacht werden wir das von David Fincher inszenierte Sequel zu sehen bekommen. Während die Produktion für die Fortsetzung läuft, packt ein Cast-Mitglied des ersten Teils eine weniger fröhliche Anekdote vom Dreh aus. Und die hat es ganz schön in sich, den offenbar hat es ordentlich gekracht hinter den Kulissen.

Streit am Set: Tarantino und Brad Pitt hatten sich in den Haaren

Letzte Woche berichtete Brad Pitts Co-Star Bruce Dern dem People Magazine von einem Ereignis am Set von Once Upon a Time ... in Hollywood, bei dem sich der Hauptdarsteller und Tarantino heftig angingen. Dern gab an, in einem Dialog mit Pitt einen Satz dazu improvisiert zu haben, woraufhin Pitt die Initiative ergriff und mit einer Anweisung an die Kameras den Dreh abbrach. Das schmeckte Tarantino offenbar gar nicht:

Das Gesicht, das Quentin gemacht hat – ich meine, er sah wahnsinnig ernst aus – und er sagte: 'Brad, was hast du da gerade gemacht?' [Pitt] sagte: 'Na ja, ich habe die Kamera abgebrochen.' [Tarantino] sagte: 'Du wirst in deinem ganzen Leben nie wieder eine Kamera abbrechen, sonst wirst du in dieser Branche tot sein. Das ist mein Revier.'

Der Dreh wurde fortgesetzt und Dern, offenbar wenig beeindruckt von Pitts Reaktion, improvisierte eine andere Zeile, die schließlich auch im Film verwendet wurde. Auf Anfrage von People gab es bisher kein Statement von Tarantino oder Pitt selbst zur Anekdote.

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Tarantino gibt die Regie fürs Once Upon a Time ... in Hollywood-Sequel ab

Der Umstand, dass Tarantino im angekündigten Sequel The Adventures of Cliff Booth, das bereits mit einem ersten 60-Sekunden-Trailer begeisterte, keine Regie führt, ist wohl weniger auf Reibereien mit Pitt zurückzuführen und mehr auf seinen Vorsatz, nicht mehr als zehn Filme zu drehen.

Ob es sich bei der Auseinandersetzung um einen handfesten Streit handelte oder eher um die Reibereien zwischen zwei langjährigen Kollegen bleibt offen. Brad Pitt kehrt schon in wenigen Monaten in seine Rolle als Cliff Booth zurück – die Fortsetzung erscheint am 25. November im Streaming-Abo auf Netflix.