"Du würdest mich nicht erkennen": Bares für Rares-Urgestein verkleidet sich in der Öffentlichkeit, um Fans an der Nase herumzuführen

Bares für Rares ist eine der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Welche Auswirkungen diese Berühmtheit auf die mitwirkenden Händler hat, verrät ein Urgestein im Interview.

Bares für Rares flimmert seit 2013 über unsere TV-Bildschirme und mauserte sich von einem wenig beachteten Trödelformat zu der wohl erfolgreichsten Show im Nachmittagsprogramm. Und dieser Erfolg schreibt sich auch in Zahlen nieder: Millionen von Fans schalten täglich im ZDF ein, wenn Raritäten und Krimskrams an den Höchstbietenden versteigert werden. Mittlerweile sind die Händler sogar so berühmt, dass das in der Öffentlichkeit für Probleme sorgen kann.

Bares für Rares-Urgestein packt aus: Fabian Kahl muss zu kuriosen Mitteln greifen, um in der Öffentlichkeit nicht erkannt zu werden

Fabian Kahl ist erst 34 Jahre alt, trotzdem ist er seit der allerersten Folge im Händlerteam von Bares für Rares. Der damals erst 21-jährige Händler startete ohne jede TV-Erfahrung bei der Trödelshow und machte vor allem durch seinen alternativen Stil auf sich aufmerksam. Anfangs war das ZDF-Format noch relativ unbekannt und lief nicht einmal täglich im Nachmittagsprogramm, doch als die Show an Fahrt aufnahm, wurden auch die teilnehmenden Expert:innen und Händler:innen immer berühmter.

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In der Webtalkshow verrät Fabian Kahl, dass er sich an seinen TV-Ruhm relativ behutsam gewöhnen konnte, weil die Show drei Jahre lang nur sonntags im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Als das Trödelformat aber einen täglichen Sendeplatz erhielt, stieg seine Bekanntheit schlagartig an. Seitdem hat sich Bares für Rares zu einem echten Massenphänomen entwickelt, das täglich Quoten in Millionenhöhe erzielt. Und das bekommt auch Urgestein Fabian Kahl zu spüren: "Mittlerweile ist die Bekanntheit sehr groß."

Der ZDF-Star werde inzwischen so häufig erkannt, dass er sich manchmal verkleide, um draußen nicht erkannt zu werden: "Also wenn ich einkaufen gehe, oder ich gehe durch die Stadt oder sowas, du würdest mich nicht erkennen." Seine Tarnung sehe wie folgt aus: "Ich hab dann so ne dicke Brille auf, ne Mütze, weil sonst ist es mittlerweile schon so, dass es nicht mehr geht." Doch selbst die Verkleidung sei oft nicht mehr genug, da die Fans mittlerweile sogar seine Stimme erkennen würden. "Das ist erst so seit einem Jahr oder so, dass die Stimme schon so gesetzt ist, dass die Leute sich umdrehen, wenn sie sie hören."