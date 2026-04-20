Düsteres Fantasy-Epos kommt 2028: Kinostart und noch mehr Stars für die Elden Ring-Verfilmung enthüllt

Das beliebte Videospiel Elden Ring wird als großes Fantasy-Epos von Alex Garland verfilmt. Jetzt wurde das Startdatum enthüllt – samt einigen spannenden Neuzugängen.

Das Open-World-Action-Game Elden Ring ist 2022 erschienen und seitdem zum riesigen Hit in der Videospielwelt geworden. Über 30 Millionen Kopien wurden weltweit verkauft, über 400 Game of the Year-Awards konnte das Spiel seitdem einheimsen. Schon bald wurden Berichte um eine Verfilmung von Ex Machina-Regisseur Alex Garland unter Hit-Schmiede A24 laut. Jetzt gibt es große Neuigkeiten aus der düsteren Fantasy-Welt zu berichten.

Ihr könnt euch endlich einen offiziellen Termin im Kalender anstreichen und dürft euch darauf freuen, den Elden Ring-Film auf der größtmöglichen Leinwand zu sehen. Noch dazu gibt es in der Besetzungsliste neue Namen zu verbuchen.

Elden Ring kommt 2028 ins IMAX: Starttermin und Besetzung für Fantasy-Epos enthüllt

Wie Deadline berichtet, wird Elden Ring am 3. März 2028 in die US-Kinos kommen. Ein deutscher Starttermin wurde noch nicht enthüllt, doch ist wahrscheinlich, dass das Fantasy-Epos in zeitlicher Nähe zum US-Start erscheint, womöglich bereits am 2. März 2028. Dann wird der Film nicht nur in regluräen Kinos zu sehen sein, sondern zusätzlich auf den extra großen IMAX-Leinwänden. Dafür wird Elden Ring aktuell mit spezifischen IMAX-Kameras gedreht.

Weiterhin wurden Neuzugänge im namhaften Cast des Fantasy-Epos bekanntgegeben, nachdem Kit Connor (Heartstopper) und Ben Whishaw (Das Parfum) bereits als Hauptdarsteller bestätigt wurden. Zu den neuen Gesichtern gehören:

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Düsteres Fantasy-Epos: Darum geht es in Elden Ring

Die genaue Handlung des Films wird aktuell noch unter Verschluss gehalten. Das Videospiel Elden Ring ist in einer düsteren Fantasywelt angesiedelt, die als die Lands Between bezeichnet wird und sich um ein mächtiges Artefakt dreht, das zerstört wurde und die Welt in Chaos und Krieg stürzt. Spieler:innen werden mit der Aufgabe betraut, den Elden Ring wiederherzustellen. Dazu müssen sie gegen jede Menge finstere Kreaturen kämpfen und entdecken Schlösser, Kerker, Drachen und mehr.

Das Spiel wurde von FromSoftwares Hidetaka Miyazaki entwickelt und geht auf eine eigens für das Spiel kreierte Mythologie von Game of Thrones-Autor George R.R. Martin zurück. Martin ist ebenfalls als Produzent der Verfilmung involviert.