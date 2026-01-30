"Dummer kleiner Junge": Bridgerton-Fans kommen nicht auf das Ende von Staffel 4 Teil 1 klar

Bridgerton Staffel 4 ist mit den ersten vier Folgen bei Netflix gestartet. Fans zeigen sich weitgehend begeistert von der Serien-Rückkehr – doch eine Sache lässt ihnen keine Ruhe.

Fast zwei Jahre mussten Fans warten, seit wenigen Tagen stehen nun die ersten Folgen von Bridgerton Staffel 4 bei Netflix im Programm. Benedict (Luke Thompson) hat darin die Zofe Sophie Baek (Yerin Ha) kennengelernt, die ihm langsam den Kopf verdreht. Fans wie Kritik geben sich bisher von der Aschenputtel-Story überzeugt, die mit dem Fokus auf die Bediensteten frischen Wind in die Serie bringt. Doch über einen bestimmten Teil 1-Moment kommen viele nicht hinweg.

Benedict wird am Ende von Folge 4 zum Buhmann: Bridgerton-Fans sind außer sich

Am Ende von Folge 4 können sich Sophie und Benedict nicht mehr halten: Sie lassen ihren Gefühlen freien Lauf und sorgen für eine feurige Szene auf der Treppe zu den Angestelltenräumen. Daraufhin erklärt Benedict seiner Angebeteten, dass sie Besseres verdient habe und er gewillt sei, ihr das zu geben. Dann jedoch lässt er einen Satz ab, mit dem wohl niemand gerechnet hat: "Werde meine Mätresse."

Fans tummelten sich nach Sichtung von Teil 1 zahlreich auf X und regten sich über Benedicts Verhalten auf. "Wenn ich euch sage, dass ich nach Luft geschnappt habe ... Benedict, du bist ein charmanter, wunderschöner, dummer kleiner Junge", schreibt etwa ein Fan auf X.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Wir haben Staffel 3 Teil 1 mit 'Penelope Featherington, willst du meine Frau werden oder nicht' beendet und jetzt mit 'Werde meine Mätresse' nach einer Rede darüber, ihr mehr zu geben und Besseres zu verdienen. Ich würde diesen Mann fertig machen", zeigt sich ein weiterer Fan entrüstet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch ein anderer Fan zieht eine Parallele zu früheren Bridgerton-Staffeln und erinnert sich an Folge 4 aus Staffel 2, in der Anthony (Jonathan Bailey) nicht Kate (Simone Ashley), sondern ihrer Schwester einen Heiratsantrag macht: "Bridgerton-Geschwister bauen in Folge 4 immer Mist."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch ein Fan postet ein passendes Meme aus Die Schwanenprinzessin, auf dem zu Lesen ist: "Du solltest ein Buch darüber schreiben, wie man Frauen in weniger als fünf Silben verärgert."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Trotzdem: Bridgerton-Fans sind vom Staffel 4-Auftakt begeistert

Ansonsten zeigen sich Fans bisher weitgehend hin und weg von Benedicts und Sophies Romanze. Ein Fan fasste es treffend auf X zusammen: "Ich bin endlich sprachlos, diese Serie hat sich selbst übertroffen. Die Angst, die Romanze, die Performances. Luke und Yerin, GUT GEMACHT LIEBER GOTT AAAAAH."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch auch die Geschichten um Benedict und Sophie herum finden viel Beachtung. Ein Fan äußerte sich zur Entwicklung zwischen Lady Violet (Ruth Gemmell) und Lord Marcus (Daniel Francis): "Die Art, wie ich Lord Anderson und Violet die Daumen drücke. Lang lebe reife Liebe."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und das sich langsam anbahnende Verhältnis zwischen Francesca (Hannah Dodd) und Michaela (Masali Baduza) sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff, wie ein Fan auf X aufzeigt: "Ich kann immer noch nicht glauben, Franchaela passiert wirklich, Bridgerton wird wirklich lesbische Liebe servieren ... Eine Slow Burn Romanze mit so viel Anspannung und Chemie von dem Moment von Michaelas Auftauchen und Francescas Stottern bis zu ihrem nächsten Treffen. Die Aufregung wird nur noch größer."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie es in Bridgerton Staffel 4 weitergeht, erfahren wir am 26. Februar 2026 bei Netflix. Dann erscheinen die restlichen vier Folgen der neuen Season.

Mehr:

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

