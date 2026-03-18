Robert Pattinson ist im Dune 3-Trailer kaum wiederzuerkennen – doch das Seltsamste haben wir noch nicht erlebt

Der erste Trailer zu Dune: Part Three zeigt uns einen der bekanntesten Schauspieler Hollywoods in völlig ungewohntem Look. Womöglich habt ihr ihn gar nicht erkannt.

Was in aller Welt macht Paul Bettany in Dune: Part Three? Der erste Trailer zur heiß erwarteten Sci-Fi-Fortsetzung enthüllt einen jungen Mann, der aussieht, als hätte sich Bettanys fieser Mönch aus The Da Vinci Code in den heißen Wüstensand von Arrakis verirrt, um einen weiteren Akt der Selbstgeißelung durchzuführen.

Doch keine Angst: Silas aus Sakrileg gehört nicht zur Geschichte des dritten Dune-Films. Die geheimnisvolle Figur, die gerade im Internet für Aufsehen sorgt, ist noch viel schlimmer – und wird von niemand Geringerem als Robert Pattinson verkörpert. Der Star aus Twilight und The Batman ist allerdings kaum wiederzuerkennen.

Wen spielt Robert Pattinson in Dune 3?

Pattinson ist der größte Neuzugang in Dune: Part Three. Er übernimmt die Rolle von Scytale, der in Frank Herberts Buchvorlage Dune: Messiah als zentraler Gegenspieler in Erscheinung tritt. Scytale gehört dem Volk der Bene Tleilax an und besitzt eine besondere Eigenschaft: Er kann sein Aussehen beliebig verändern.

Auf X (ehemals Twitter) wird gescherzt:

Robert Pattinson verwandelte sich so schleichend in Paul Bettany, dass ich es gar nicht bemerkte.

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Genau genommen ist Scytale er ein Gestaltwandler oder Face Dancer, wie sie im Dune-Universum heißen. Mit Intrigen und Täuschungen kennt er sich bestens aus. Das kommt Scytale ganz gelegen, um eine Verschwörung gegen Paul Atreides in die Wege zu leiten. Sein Ziel ist es, den Imperator zu Fall zu bringen.

Nachdem Austin Butler als Feyd-Rautha Harkonnen in Dune: Part Two komplett freidrehen konnte, ist nun Robert Pattinson an der Reihe, um uns einen weiteren Antagonisten zu schenken, über den wir noch lange reden werden – und das nicht nur im Hinblick auf sein äußeres Erscheinungsbild mit wasserstoffblonden Haaren.

Wie klingt Robert Pattinsons Stimme in Dune 3?

Pattinson ist dafür bekannt, sehr viel mit seiner Stimme zu experimentieren – von The Devil All the Time über Mickey 17 bis zu Der Junge und der Reiher. Auch Dune-Star Timothée Chalamet hat er damit bereits in den Wahnsinn getrieben, als er in The King einen französischen Akzent aufsetzte, der jenseits von Gut und Böse war.

Seine Rolle in Dune: Part Three bietet ihm die perfekte Steilvorlage, seiner Filmografie eine weitere eigenwillige Performance hinzuzufügen. Fans auf Twitter haben auf alle Fälle jetzt schon sichtlich Freude, ihn im popkulturellen Geschehen zu verorten. Neben Vergleichen mit Paul Bettany fällt oft der Name Rutger Hauer.

Ein Fan kommentiert:

Ich bin doch nicht verrückt, und Scytales Design ist eindeutig von Rutger Hauers Roy Batty aus Blade Runner inspiriert, oder?

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Und wenn wir im Dune-Kontext bleiben wollen, bietet sich natürlich auch Sting an, der damals in Dune – Der Wüstenplanet in der Rolle von Feyd-Rautha zu sehen war. Das könnte zum Kinostart vielleicht sogar für Verwirrung sorgen, wenn plötzlich eine andere Figur mit ähnlichem Look auftaucht. Wir werden es sehen.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Dune 3 im Überblick

Wann startet Dune 3 mit Robert Pattinson im Kino?

Der Trailer schraubt die Vorfreude auf Dune: Part Three ins Unermessliche. Tatsächlich müssen wir uns aber noch einige Zeit gedulden, bis das große Finale der Sci-Fi-Saga auf der großen Leinwand eintrifft. Erst am 17. Dezember 2026 startet der Film in den deutschen Kinos. Die Regie übernahm erneut Denis Villeneuve.