Genau hinsehen: Der Dune 3-Trailer zeigt bereits den fantastischsten Neuzugang des Sci-Fi-Universums

Dune 3 enthält uns in seinem ersten Trailer einen wichtigen Neuzugang vor, der die Handlung des Sci-Fi-Sequels entscheidend mitbestimmen dürfte. Hinweise auf Edric gibt es im Video aber schon.

Der erste Trailer zur Sci-Fi-Fortsetzung Dune: Part Three ist diese Woche endlich erschienen und hat nicht nur mit epischen Raumschiffaufnahmen, sondern auch mit einem kaum wiedererkennbaren Robert Pattinson für Aufsehen gesorgt. Eine wichtige Figur des Sequels, die Fans unbedingt sehen wollen, war im Video allerdings noch nicht zu entdecken ... oder vielleicht doch?



Führt Dune 3 in den Sci-Fi-Fischmenschen Edric ein? Ein Hinweis im Trailer spricht dafür

Denis Villeneuve hat seine bisherigen zwei Sci-Fi-Filme Dune (2021) und Dune: Part Two (2024) mit großer Ernsthaftigkeit inszeniert. Die Welt von Frank Herberts Buchvorlagenreihe ist allerdings auch von absurderem Personal wie haarigen Walen und Hundestühlen bevölkert. In diesem Spannungsfeld stellen viele Fans sich die Frage, ob Villeneuves letzter Dune-Teil die Schlüsselfigur von Gildennavigator Edric einführen oder weglassen wird.

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Im zweiten Roman Dune Messiah* (Der Herr des Wüstenplaneten* ), der dem dritten Dune-Film größtenteils zugrunde liegen soll, schließen sich mehrere Verschwörer zusammen, um den übermächtigen Galaxie-Herrscher Paul Atreides (Timothée Chalamet) zu stürzen. Einer dieser Rebellen ist Edric, der als Mitglied der Raumfahrergilde eine Art genetisch veränderter Fischmensch in einem Tank ist.

Bei Frank Herbert steuern die Navigatoren die großen Raumschiffe sicher und schnell durch den Weltraum, weil sie eine Form der übernatürlichen Vorhersehung besitzen (und ständig die bewusstseinserweiternde Substanz Spice brauchen). Dadurch hat Edric Pauls prophetischer Gabe etwas entgegenzusetzen und kann die Verschwörer vor dem fast allwissenden Zukunftsblick des neuen Imperators schützen. Viele Fans glauben, den Navigator bzw. seine wassergefüllte Schutzhülle nun entdeckt zu haben: im "Sarkophag" im Trailer.

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Könnt ihr (bei Minute 1:10 im Trailer) ebenfalls einen "deformiert mutierten Kopf und Hals" im Inneren des rotschimmernden Sci-Fi-Objekts entdecken? Dass die Hülle sich schwebend und scheinbar gesteuert (ähnlich wie einst Baron Harkonnen) fortbewegt, spricht für einen Willen dahinter. Dass der Sarkophagtank in einer Einstellung mit Robert Pattinsons Mitverschwörer Scytale auftaucht, spricht ebenfalls dafür, dass Edric hier zum Kreis der Umstürzler stößt. Man beachte außerdem den grünen Hintergrund eines Planeten, der offenbar nicht Arrakis ist.

Letzte Zweifel bestehen bei Fans lediglich noch darin, ob der "Sarg" nicht doch auch Jason Momoas zurückgekehrten Duncan Idaho (aka Ghola Hayt) bergen könnte. Eine weitere Trailer-Szene (bei 1:48) zeigt nämlich die Ankunft einer Kiste im Thronsaal, vor Alia Atreides (Anya Taylor-Joy), die mit Idaho eine besondere Verbindung teilt. Kurz zuvor (bei 1:42) sehen wir den Sarkophag allerdings in eine Öffnung gleiten, was ihn wiederum als Steuermann eines Raumschiffs offenbaren könnte.

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In David Lynchs erster Verfilmung Dune - Der Wüstenplanet sah das Wesen im Tank übrigens noch deutlich monströser aus. Denis Villeneuves realistischerer Sci-Fi-Ansatz würde aber für eine menschlichere Form sprechen, die in einen Sarg-großen Behälter passt, wenn er Edric tatsächlich in seinen Film holt.

Eine konkrete Besetzung für Edric ist für Dune 3 bisher nicht bekanntgegeben worden. Das muss seine Beteiligung aber nicht ausschließen: Es könnte lediglich bedeuten, dass sein Casting bisher erfolgreich geheim gehalten wurde – oder dass er ganz als CGI-Kreatur am Computer bzw. als animatronische Puppe entstanden ist.

Wann startet Dune: Part Three im Kino?

Die komplexe Sci-Fi-Welt von Dune zu verstehen, erfordert einen gewissen Einsatz der Fans. Ob Denis Villeneuve in seinem dritten Film die ungewöhnlichen Raumfahrer noch einführt, wird sich zum Kinostart am 17. Dezember 2026 erweisen – oder vielleicht auch schon früher in einem der nächsten Trailer.

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