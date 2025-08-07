Dune-Star enthüllt, dass seine Teil 3-Rolle viel kleiner ist als gedacht: "Mann, ließ doch das Drehbuch!"

Josh Brolin kehrt für das Sci-Fi-Epos Dune 3 zurück. Wer aber eine große Rolle von ihm erwartet, wird vermutlich enttäuscht sein. Diese Erkenntnis musste der Star selbst seinen Kollegen vermitteln.

Josh Brolins Co-Stars vermissten ihn beim Dune 3-Dreh

Josh Brolin hat vermutlich genug Wüstensand für ein ganzes Leben gesehen. Zum dritten Mal wird er in Dune: Part Three als Atreides-Waffenmeister Gurney Halleck zu sehen sein. Wie der Star jetzt durchblicken lässt, ist seine Rolle in Teil 3 aber deutlich kleiner als in den Vorgängern.

Im Podcast Happy Sad Confused erklärte Brolin:

Gurney Halleck ist [weder in der Dune 3-Vorlage Dune: Messiah] noch im Film Dune 3 wirklich vorhanden. Ich schrieb kürzlich [Regisseur] Denis Villeneuve: 'Warum fragen mich diese ganzen Leute, "Hey, bist du schon [am Drehort]? Gehen wir gemeinsam ins Badehaus in Budapest?" – Mann, lies doch das Drehbuch!'

Mit einem Grinsen bemängelt Brolin, dass selbst einige Co-Stars wohl nicht das gesamte Drehbuch zu Teil 3 gelesen haben. Denn sonst wüssten sie, wie klein seine Rolle im Vergleich zu Teil 1 und 2 ausfällt. Aber was bedeutet das?

Was genau mit Gurney Halleck in Dune 3 passiert, lässt sich schwer abschätzen. Am Ende von Dune 2 erobert er an der Seite seines Regenten und Schülers Paul Atreides (Timothée Chalamet) den Wüstenplaneten Arrakis zurück. In der Teil 3-Vorlage Dune Messiah spielt Halleck keine große Rolle. Wie Fans auf Reddit vermuten, befindet er sich während der gesamten Handlung gar nicht auf dem Planeten.

Aber da Brolin trotzdem zum Dune 3-Cast gehört, geht Regisseur Villeneuve eventuell andere Wege. Eventuell zeigt der Beginn des Films Hallecks Abreise. Oder er erscheint in einer Traumsequenz. Brolin-Fans sollten jedenfalls nicht all ihre Geduld auf den Starttermin des Sci-Fi-Films verwenden.

Wann kommt Dune 3 ins Kino?

Dune 3 startet am 17. Dezember 2026 in den deutschen Kinos. Neben Chalamet und Brolin stehen auch Jason Momoa und Zendaya wieder vor der Kamera.