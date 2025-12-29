Dune-Star Timothée Chalamet hat für seinen neuen Film etwas getan, was noch kein Schauspieler vor ihm durfte

Marty Supreme ist in den USA an Weihnachten gestartet und ist der neue Film von Joshua Safdie mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Die Presse gab sich schwer begeistert von dem Film und auch das Publikum scheint sehr angetan von der Geschichte des Tischtennisspielers Marty Mauser zu sein. Die Marketingkampagne für den Film läuft seit Wochen auf Hochtouren und erfuhr jetzt mit einem einzigartigen Stunt von Chalamet einen Höhepunkt.
Timothée Chalamet will hoch hinaus: Hollywood-Star erklimmt für neuen Film ikonisches Gebäude
Timothée Chalamet will wie seine Figur Marty Mauser hoch hinaus, wie man anhand der Promo-Tour für Marty Supreme ganz im Stile der Tagline des Films "Dream Big" (dt. "Träume groß") unschwer erkennen kann. So erklimmten Regisseur und Cast des Films das Empire State Building in New York. Doch nicht nur das, Timothée Chalamet selbst posierte auch auf der enorm großen The Sphere in Las Vegas.
In einem Video auf Social Media sieht man ihn auf der Spitze der 111 Meter hohen LED-Halbkugel The Sphere Werbung für Marty Supreme machen. Das Video erinnert an die Promo-Stunts von Tom Cruise, der für den letzten Mission: Impossible-Film beispielsweise auf dem Dach des BFI IMAX-Kinos in London posierte. Auf die Sphere hatte sich bislang jedoch noch kein Schauspieler gewagt.
Wann und wo kann man Marty Supreme sehen?
In den USA kann Marty Supreme sich derzeit gut an den Kinokassen behaupten und dies sogar trotz der enorm großen Konkurrenz durch Avatar 3: Fire and Ash. In Deutschland kann man den Film allerdings erst ab dem 26. Februar 2026 auf der großen Leinwand sehen.