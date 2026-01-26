Dunk aus A Knight of the Seven Kingdoms kam bereits in Game of Thrones vor: Erinnert ihr euch an diese Szene?

Hättet ihr noch gewusst, dass Duncan der Große bereits in Staffel 1 von Game of Thrones eine Rolle spielte – 15 Jahre bevor er mit A Knight of the Seven Kingdoms seine eigene Serie erhielt?

A Knight of the Seven Kingdoms entführt uns als neue Serie im Game of Thrones-Universum in eine ganz neue Zeit und Ecke von Westeros. Der arme Heckenritter Duncan der Große (Peter Claffey) will sich darin bei einem Turnier in Aschfurt beweisen. Doch hättet ihr noch gewusst, dass der augenscheinlich neue Charakter bereits in der Mutterserie eine Rolle gespielt hat?

A Knight of the Seven Kingdoms-Hauptfigur Dunk hatte schon einen "Auftritt" in Game of Thrones

Der entwaffnend liebenswürdige neue Westeros-Held Dunk macht in A Knight of the Seven Kingdoms alles anders und erschafft damit eine hinreißend dreckige Abenteuerserie. Die Anbindung an die vorigen Serien passiert vor allem durch die auftretenden Targaryens ab Folge 2, die Game of Thrones' Daenerys vorausgehen und den House of the Dragon-Herrschenden nachfolgen. Doch wer unter euch GoT-Fan erinnert sich noch, dass selbst Dunk schon in Game of Thrones Teil der Erzählung war?



Die entsprechende Szene findet sich in der 3. Folge der 1. Staffel Game of Thrones: Nachdem Bran (Isaac Hempstead-Wright) von Jaime aus dem Fenster gestoßen wurde, liegt er im Krankenbett und hat nur die Dienerin namens Alte Nan (Margaret John) zur Gesellschaft. Seine Pflegerin will ihn mit Geschichten unterhalten und sagt: "Ich könnte dir von Ser Duncan dem Großen erzählen. Das waren dir immer die liebsten [Geschichten]." Stattdessen erzählt die Amme dem Jungen dann aber doch von der Langen Nacht und der Bedrohung der Weißen Wanderer.

Auch wenn der Name des Heckenritters in Staffel 1 von Game of Thrones nur kurz fallengelassen wird, zeigt die Passage, wie ausgefeilt die Welt von George R.R. Martins Welt schon damals war – obwohl vor 15 Jahren wohl noch niemand ernsthaft darüber nachdachte, die Geschichten von Dunk und Egg zu verfilmen.

Schaut hier die Game of Thrones-Szene in Staffel 1, in der Dunk erwähnt wird:

Wenn ihr die entsprechende Szene auf Deutsch und im Kontext der Mutterserie noch einmal schauen wollt: Sie steht bei Minute 16 in Staffel 1, Episode 3. Genau wie A Knight of the Seven Kingdoms streamt Game of Thrones im Abo aktuell nur bei HBO Max.

Podcast-Check: Lohnt sich A Knight of the Seven Kingdoms?

Wie sich A Knight of the Seven Kingdoms ins Fantasy-Universum von Westeros einfügt, was für Game of Thrones-Fans gleich bleibt und was die Serie anders macht, verraten wir euch spoilerfrei im Podcast-Check zu allen sechs Folgen, die bei HBO Max wöchentlich veröffentlicht werden.

