Durchgeknallter Sci-Fi-Horror: The Beauty bei Disney+ ist selbst für Ryan Murphy-Verhältnisse unappetitlich

Diese Woche startet die neue Serie von American Horror Story-Schöpfer Ryan Murphy bei Disney+. The Beauty ist ein durchgeknallter Mix aus Sci-Fi-Thriller und Body-Horror.

In seiner Horror-Anthologie American Horror Story hat Serienproduzent Ryan Murphy die Welt bereits mehrfach an den Rand einer Apokalypse und darüber hinaus gebracht. Mit seiner neuen Horrorserie The Beauty präsentiert er nun eine weitere und besonders wahnwitzige Weltuntergangsbedrohung: ein sexuell übertragbares Virus, zu dessen Nebenwirkungen perfekte Schönheit und spontane Detonation gehören.

Ab dem 22. Januar erforscht The Beauty bei Disney+ die Frage: Wie weit würdest du gehen, um perfekt zu sein? Über 11 Folgen hinweg entfaltelt sich ein atmosphärischer Mix aus Sci-Fi-Verschwörung und ekligem Body-Horror, der allerdings von einigen Problemen gedämpft wird.

Der Beauty-Hype geht viral: Darum geht's im Sci-Fi-Thriller bei Disney+

Schönheit in der Spritze. Das ist das Werbeversprechen des revolutionären Wundermittels The Beauty, mit dem Milliardär Byron Forst (Ashton Kutcher) die Welt verändern will. Einen Pieks und eine schleimige Transformation später erhalten Anwender:innen neue Körper von vollkommener Perfektion und Jugend. Nur leider verbreitet sich bereits eine sexuell übertragbare Version des Beauty-Virus weltweit und offenbart einen katastrophalen Preis für die ästhetische Verwandlung: Nach 855 Tagen endet das Leben von Infizierten mit einem Knall.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Beauty schauen:

The Beauty - S01 Trailer (Deutsch) HD

Zu Beginn der Serie untersuchen die beiden FBI-Agenten Cooper Madsen (Evan Peters) und Jordan Bennett (Rebecca Hall) in Paris, Venedig, Rom und New York eine Reihe schockierender Todesfälle in der Fashion-Industrie. Weltweit kommen Supermodels unter mysteriösen Umständen ums Leben und beginnen auf unerklärliche Weise zu explodieren. Während das Ermittler-Duo der grauenvollen Wahrheit näher kommt, zieht ein Auftragskiller (Anthony Ramos) eine globale Blutspur hinter sich, um jedes mögliche PR-Desaster vor dem Produkt-Launch von The Beauty im Keim zu ersticken.

The Beauty überzeugt mit ekeligem Körper-Horror

Obwohl The Beauty auf einer Graphic Novel von Jeremy Haun und Jason A. Hurley basiert, hat die Serie bis auf ihr Grundkonzept nur wenig mit der Vorlage gemein. Die beiden Serienschöpfer Ryan Murphy und Matthew Hodgson folgen stattdessen ihrer eigenen Vision, um eine düstere Gesellschaftskritik an Schönheitskults und dem Hype um die Abnehmspritze Ozempic mit einer Prise COVID-Paranoia zu servieren. Das Resultat ist wenig subtil, aber effektiv.

The Beauty vereint zahlreiche Aspekte, für die Ryan Murphy-Serien bekannt sind: Hier trifft Ernsthaftigkeit auf comichafte Überzeichnung, exzessive Ästhetisierung auf teils trashige Dialoge ("Ich mache dich zu einem Chad.") und eine lustvolle Inszenierung (meist) männlicher Körper auf thematische Provokation. Mit stylischen Bildern, internationalen Szenerien und einem schwelendem Synth-Score erschafft die Serie eine einnehmende Atmosphäre, die vor allem durch ihre Horrorspitzen zu begeistern weiß.

Frei nach dem Motto "Wer schön sein will, muss leiden" wird die Transformation von Beauty-Infizierten und deren Folgen als drastischer Horror in Szene gesetzt, wenn sich verschwitzte Körper winden, Knochen deformieren, Hautfetzen auf den Boden klatschen und perfekte Lebewesen aus schleimigen Fleischkokons schlüpfen. Unappetitliche Goreszenen und Ekelmomente sind dabei wohl dosiert und fast immer schön unangenehm.



Thematisch ist The Beauty weniger daran interessiert, die Ursprünge unerreichbarer Schönheitsideale und der gesellschaftlichen Fixierung auf Körperperfektion zu hinterfragen. Vielmehr blicken Murphy und Hodgson überspitzt auf die drastischen Maßnahmen, die Menschen ergreifen, um die Symptome ihres Schmerzes, ihrer Unzufriedenheit oder der Angst vor Vergänglichkeit scheinbar heilen zu können.

Was leicht in einer Aneinanderreihung von Oberflächlichkeiten hätte münden können, wird im Laufe der Staffel durch Einzelschicksale und Nebenhandlungen thematisch vielfältiger und clever weitergedacht. Ein schlanker Körper und jugendliche Schönheit sind längst nicht die spannendsten Motivationen, um in den Besitz des Beauty-Virus kommen zu wollen. Das moralische Dilemma eines Vaters, der seine todkranke Tochter retten will, oder der Wunsch einer trans Frau, ihr Äußeres ihrem Inneren anzugleichen, werden dabei zutiefst menschliche und feinfühlige Minigeschichten innerhalb des großen Sci-Fi-Narrativs. Von diesen raren Case-of-the -Week-Einschüben hätte es gerne mehr geben können.

The Beauty verwandelt Menschen – und die Besetzung

Während Horror und Sci-Fi-Konzept fesseln können, schwächelt The Beauty allerdings bei den Charakteren sowie manchen Performances, die, wie der Ton der Serie selbst, zwischen ernsthaft und over-the-top schwanken. Dass die Beauty-Infektion das Äußere und damit auch die Besetzung von Figuren verändert, mag zwar ein visuell spannender Kniff sein. Es fällt jedoch schwer, mit Figuren mitzufiebern, wenn sie direkt umbesetzt werden, nachdem wir sie gerade erst kennengelernt haben.

Evan Peters holt das Beste aus seiner sonst eher blassen Rolle heraus und überzeugt vor allem in frühen Folgen mit seiner knisternden Chemie zu Rebecca Hall und Sprachkenntnissen in Englisch, Französisch und Italienisch. Als Highlight des Casts erweisen sich jedoch Anthony Ramos und Jeremy Pope als psychotischer Auftragskiller und horny Ex-Incel, die als ungleiches und überdrehtes Duo für einige köstliche Momente sorgen.

Eine große Enttäuschung ist hingegen Ashton Kutchers eindimensionaler Lex Luthor-Verschnitt, der als uninspirierender Milliardärs-Schurke fast die gesamte Serie hinweg von purer Boshaftigkeit, Raffgier und seinem Gottkomplex definiert ist – ohne einen Funken Menschlichkeit zu zeigen. Zumindest die Szenen, in denen Byron und seine verhasste Ehefrau Franny (Isabella Rossellini) sich gegenseitig genüsslich angiften, wissen zu unterhalten.

Lohnt sich The Beauty bei Disney+ trotzdem?

Wer die ein oder andere Ryan Murphy-Serie schon geschaut hat, kennt das Problem: The Beauty leidet an einer unfokussierten und zerfasernden Dramaturgie, die mit Nebensträngen und Flashback-Folgen regelmäßig ihr Ziel und ihre Hauptfiguren aus den Augen verliert. Zum Beispiel geraten der globale Ansatz also auch das explosive Endstadium einer Beauty-Infektion als tickende Zeitbombe nach wenigen Folgen schon wieder in Vergessenheit und entpuppen sich im Nachhinein nur als visuelles Gimmick.

Alle Probleme kulminieren schließlich in einem besonders ärgerlichen Finale, mit dem Co-Autor Ryan Murphy jeglichen Spannungsaufbau auf dem Fenster schmeißt. Anstatt die Geschichte in einem konsequenten Höhepunkt münden zu lassen, endet die Staffel ohne Einlösung ihrer erzählerischen Versprechen. Stattdessen setzt sie auf abrupte Wendungen, die eine Fortsetzung vorbereiten und bitter nötig machen.

Wenn ihr Ryan Murphys andere Serien liebt und über seine bekannten Makel hinwegsehen könnt, liefert euch The Beauty trotzdem unterhaltsamen Sci-Fi-Horror mit schrägen Comic-Vibes, wilden Ideen und jeder Menge Gaststars. Besser als die letzten Staffeln von American Horror Story, aber Welten davon entfernt, an die überraschend ähnliche Body-Horror-Groteske The Substance heranzukommen. Die hatte mehr Substanz.

Die 1. Staffel von The Beauty startet am 22. Januar 2026 bei Disney+. Nach drei Folgen zum Auftakt wird die Serie wöchentlich veröffentlicht. Grundlage für diesen Serien-Check sind alle elf Episoden.

