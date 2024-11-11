"Durfte es nicht machen": Sandra Bullock wollte ewig ein Meisterwerk drehen, das später 4 Oscars gewann

Sandra Bullock hatte sich in eine Filmidee verliebt, die später zum Meisterwerk auf der Leinwand werden sollte. Allerdings war es nicht sie, die den Film schließlich machen durfte, sondern ein anderer berühmter Schauspieler.

Sandra Bullock kann mittlerweile auf einen Oscar, einen Golden Globe und zahlreiche Hits zurückblicken. Ein Projekt blieb ihr aber versagt, obwohl sie bereits ein großer Star war, als sie das Drama Million Dollar Baby verfilmen wollte. Unter der Regie von Clint Eastwood wurde die Geschichte einer Amateur-Boxerin und ihres Trainers später ein voller Erfolg.

Sandra Bullock zeigte schon früh Interesse an Million Dollar Baby

Bereits 2005 berichtete der Irish Examiner , dass Sandra Bullock ursprünglich versucht hatte, die Geschichte von Million Dollar Baby umzusetzen. Dabei stieß sie aber auf Widerstände vonseiten der Studios und entschloss sich, das Projekt vorerst ruhen zu lassen. Gleichzeitig ließ sie das Potenzial dieser besonderen Geschichte nicht los:

Wir hatten Million Dollar Baby eine Zeit lang mit [anderen Beteiligten] und versuchten, es zu drehen. Ich konnte es nicht machen lassen. Wir versuchten und versuchten und versuchten. [Sie sagten:] Weibliche Boxerfilme verkaufen sich nicht.

Wie Sandra Bullock weiter erzählte, erkannte dann aber ein anderer berühmter Schauspieler das Potenzial dieser Geschichte:

Ich habe dann angefangen, Miss Undercover 2 zu machen und sie haben Hilary [Swank] und Clint [Eastwood] bekommen. Wenn so etwas passiert, dann ist das eben so.

Sandra Bullock scheint mit den Geschehnissen im Zusammenhang mit Million Dollar Baby abgeschlossen zu haben.

Das könnte auch interessant sein: Extrem berührender Oscar-Hit mit Sandra Bullock

Million Dollar Baby wurde zu einem Riesenerfolg

Dabei war Sandra Bullocks Instinkt hinsichtlich des Potenzials, das dieser Film hatte, genau richtig. Million Dollar Baby wurde – basierend auf einem Drehbuch von Paul Haggis – von Clint Eastwood inszeniert, der neben Hilary Swank auch eine der Hauptrollen spielt.

Der 2004 erschienene Film handelt von einer jungen Frau namens Maggie, die auf eigenen Wunsch von dem desillusionierten Trainer Frank – zunächst widerwillig – im Boxen unterrichtet wird. Dabei erweist Maggie sich als Ausnahmetalent im Ring. Der Erfolg fordert jedoch einen hohen Preis.

Im Jahr 2005 wurde der Film mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und erhielt vier Oscars: Clint Eastwood erhielt zwei Oscars in den Kategorien bester Film und beste Regie. Hilary Swank wurde als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar gewürdigt und Morgan Freeman erhielt einen Oscar als bester Nebendarsteller.

Entgegen der Annahme des Studios hat sich die Erzählung von einer Frau im Boxring durchgesetzt und ist zu einem großen Erfolg auf der Leinwand geworden.