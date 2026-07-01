Dutton Ranch endet genauso wie Marshals: Die unerwartete Yellowstone-Parallele erklärt

Die zweite Yellowstone-Fortsetzung Dutton Ranch feiert heute ihr dramatisches Staffelfinale und wartet darin nicht nur mit Toden, sondern auch mit einer verblüffenden Ähnlichkeit zum ersten Sequel Marshals auf.

Heute feiert der Yellowstone-Nachfolger Dutton Ranch sein Staffelfinale. In Folge 9 spitzt sich die Lage für Beth und Rip in Texas auf unerwartete Weise zu – und eröffnet beim Cliffhanger-Ende sogar eine Parallele zum anderen Sequel Marshals: A Yellowstone Story.



Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 1, Folge 9, dem Staffelfinale von Dutton Ranch.

Yellowstone-Überraschung: Das passiert im Staffelfinale von Dutton Ranch

Mit starken Yellowstone-Gefühlen ist Dutton Ranch in die 1. Staffel gestartet. Beth (Kelly Reilly) und Rip (Cole Hauser) ließen samt Ziehsohn Carter (Finn Little) die Heimat Montana hinter sich, um in Texas nahe der mexikanischen Grenzen eine neue Rancher-Existenz aufzubauen.

Damit begaben sie sich jedoch in den gefährlichen Dunstkreis der einflussreichen Rinderzüchter-Familie Jackson: Matriarchin Beulah (Annette Bening), ihrem Tunichtgut-Sohn Rob-Will (Jai Courtney) und dem fähigeren, aber adoptierten Joaquín (Juan Pablo Raba). In den letzten Folgen sah es so aus, als würden Beth und Rip sich nach dem Scheitern ihrer eigenen Kuhherde (durch Maul- und Klauenseuche) als Geschäftsfrau und Vorarbeiter dem Jackson-Imperium anschließen. Im Staffelfinale warteten aber noch ein paar Überraschungen auf sie und uns.

In Folge 9 finden die Duttons heraus, dass die Jacksons keine "wirklichen Rancher", sondern "Diebe" sind: Sie schmuggeln Drogen in Kühen als Kuriere über die Grenze. Fassungslos holt Tierarzt Everett McKinney (Ed Harris) die Fentanyl-Päckchen unter der Haut der lebendigen Tiere hervor.

Als der Dutton-Verbündete Everett seine Liebhaberin Beulah Jackson damit konfrontiert, offenbart sich allerdings der wahre Strippenzieher des kriminellen Imperiums. Und es ist nicht Beulahs offenbar durch eine Vergewaltigung gezeugter Sohn Rob-Will, der zuletzt die Führung übernahm. Stattdessen tritt nun Joaquins Vater Mariano Reyes (Raoul Max Trujillo) ins Licht, der sich seit seinen Zeiten als junger Farmarbeiter in Mexiko mittlerweile zum kriminellen Paten gemausert hat. Er befiehlt seinem bisher so umgänglichen Sohn Joaquin, der bei der Rancher-Erbfolge zuletzt übergangen wurde, eine Ermordung ... und tatsächlich tötet Joaquin seinen Ziehbruder Rob-Will per Kopfschuss an dessen Haustür.

Der Versuch, Beth und Rip als Mitwisser mit einem losgeschickten Todesschwadron ebenfalls mundtot (bzw. generell tot) zu machen, scheitert zum Glück. Doch die 1. Staffel von Dutton Ranch endet damit, dass ihr ausgebüxter Adoptivsohn Carter entführt wird, der noch gar nicht weiß, dass er mit der Jackson-Enkelin Oreana (Natalie Alyn Lind) wohl ein Kind erwartet.

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Gespiegelte Serien: Dutton Ranch greift zum gleichen Cliffhanger wie Yellowstone-Sequel Marshals

Wer neben Dutton Ranch bei Paramount+ auch die erste Yellowstone-Fortsetzung Marshals über Beths (weiter in Montana wohnenden) frisch verwitweten Bruder Kayce (Luke Grimes) gesehen hat, dürfte unweigerlich verblüfft sein: Denn Marshals endete auf sehr ähnliche Weise wie Dutton Ranch.

Achtung, Spoiler zu Marshals.



Im Marshals-Finale (13. Folge der 1. Staffel) entpuppte sich der gutmütig wirkende potenzielle Käufer von Kayces Ranch, Tom Weaver (Chris Mulkey), als geheimer, böser Strippenzieher, der bei vielen Provokationen zu den Einsätzen der Spezialeinheit seine Finger im Spiel gehabt hatte. In den letzten Minuten der an Cliffhangern reichen Folge sahen wir Kayces Sohn Tate Dutton (Brecken Merrill) für einen Angelausflug in das Flugzeug des Feindes steigen – quasi entführt in der Hand des Feindes, ohne es zu wissen.

Marshals erhielt schon früh eine Verlängerung und auch die 2. Staffel Dutton Ranch wurde gerade bestellt. Beide Kidnapping-Cliffhanger werden also in Zukunft auf jeden Fall aufgelöst. Unter der neuen Führung von Showrunner Benjamin Cavell könnte sich der Yellowstone-Ableger von Beth und Rip nicht nur über entführte Söhne, sondern auch tonal an Kayces "NCIS: Yellowstone" annähern.

Ob uns bald auch echte (statt nur thematische) Crossover zwischen Marshals und Dutton Ranch erwarten, wurde mehrfach als Möglichkeit angedeutet, aber noch nicht offiziell bestätigt. Beide Serien kehren frühestens 2027 zurück.

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