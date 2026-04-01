Dutton Ranch ist die Yellowstone-Fortsetzung, auf die ich gewartet habe

Morgen startet mit Dutton Ranch das nächste Kapitel des Yellowstone-Universums auf Paramount+. Wie gut die texanische Rückkehr von Beth und Rip geworden ist, erfahrt ihr hier.

Seien wir ehrlich, liebe Yellowstone-Fans: Eisköngin Beth Dutton und Rip Wheeler als stoisch-loyaler Handlanger sind mit Abstand das coolste Paar, das Taylor Sheridans Hitserie in fünf Staffeln hervorgebracht hat. Dass Kelly Reilly und Cole Hauser nun in ihre ikonischen Rollen zurückkehren, macht das Sequel Dutton Ranch entsprechend zum Pflichtprogramm. Doch lohnt sich das heiß erwartete neue Yellowstone-Kapitel? Das will ich euch spoilerfrei in diesem Serien-Check verraten.

Dutton Ranch lässt die Yellowstone-Lieblinge Beth und Rip auf Texas los

Nachdem sie die Familien-Ranch Yellowstone in Montana verloren hat, wagt Beth Dutton (Kelly Reilly) mit ihrem Ehemann Rip (Cole Hauser) und ihrem Ziehsohn Carter (Finn Little) einen Neuanfang in Dillon, Montana ... und dann noch einen zweiten Neuanfang, anderswo in Texas' Süden, nachdem eine Feuersbrunst den ersten Neustart gleich wieder zunichtemacht.

In Rio Paloma kaufen sie eine kleine Farm aus Familienhand. Dort kann Rip seine Rinderzucht neu anstoßen. Der mittlerweile schon recht große Carter erlebt erstmals richtig das Highschool-Leben. Und Beth tut, was Beth eben tut – sie legt sich mit der mächtigsten Familie der Gegend an: Schlachterei-Besitzerin Beulah Jackson (Annette Bening) und ihrem mehr oder weniger verzogenen Nachwuchs.

Schaut hier den Trailer zum Yellowstone-Sequel Dutton Ranch

Dutton Ranch - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Anders als Taylor Sheridans Yellowstone wurde Dutton Ranch von Chad Feehan (Lawmen: Bass Reeves) als Serienschöpfer ins Leben gerufen. Auch wenn die Serie ihren Showrunner kurz vor Serienstart schon wieder verlor, legt sie nach dem ersten holprigen Ortswechsel, der sie aus dem Fahrwasser des radikalen Yellowstone-Serienfinales heraussteuert, aber eine erfreulich klare Richtung an den Tag. Hier dürfen jahrelang geschliffene Figuren wieder sie selbst sein und zugleich – diesmal unten in der Rancher-Nahrungspyramide – in neue Scherereien verwickelt werden.

Dutton Ranch ist nicht der erste Nachschlag, der die Hauptserie zeitlich nach dem Finale fortsetzt. Anders als Marshals, worin seit März eine Art "NCIS: Yellowstone" mit dem jüngsten Dutton-Sohn Kayce (Luke Grimes) erzählt wird, bewahrt sich dieses neue Texas-Kapitel der Duttons zu meiner Freude viel vom ursprünglichen Yellowstone-Tonfall.

Wie Yellowstone legt Dutton Ranch Wert auf Figuren

Das Gefühl der Yellowstone-Heimkehr stellt sich bei mir vor allem deshalb ein, weil Dutton Ranch mir den Eindruck vermittelt, die Figuren nach sieben Serien-Jahren verstanden zu haben. Wo Marshals den Dutton-Spross Kayce für meinen Geschmack etwas zu sehr als Vehikel einer "neuen Ära" voller Bombenentschärfungen und Terroristenhetzjagden benutzt und ab Folge 3 quasi vergisst, dass er auch noch einen Sohn hat, nimmt sich das zweite Yellowstone-Sequel deutlich mehr Zeit für das Innenleben seines Personals.

Das Dutton-Trio bietet als Familie ein überzeugendes Homestead. Neben den innigen Power-Couple-Momenten zwischen Beth und Rip schenkt Dutton Ranch aber auch jeder der drei Hauptfiguren Zeit zur eigenen Entfaltung. Rip darf nicht nur die Hürden seines neuen Rancher-Daseins meistern, sondern auch einsichtige Dating-Tipps geben, wenn Adoptivsohn Carter sich von Mitschülerin Oreana (Natalie Alyn Lind) den Kopf verdrehen lässt. Dass Beth als knallharte Verhandlungsführerin trotzdem eine weiche Seite besitzt und verletzte Pferde rettet, steht in keinem Widerspruch zu ihrer bisherigen Entwicklung.

Nachdem die Duttons in Yellowstone die (einfluss)reichste Familie in ganz Montana waren, stellt das Sequel dieses Wohlstandsgefälle auf den Kopf: Nach mehreren Rückschlägen müssen sie ganz unten anfangen, während die neuen "Duttons" der Gegend jetzt den Nachnamen "Jackson" tragen.

Diese spannenden Neuzugänge bringen den nötigen frischen Westernwind. Neben der selbstbewussten Matriarchin Annette Bening als "Grizzly in Gucci" (wie Beth sie betitelt) loten die zwei Söhne der wohlhabenden Familie die unterschiedlichen Enden der Brauchbarkeitsskala aus. Während Joaquín (Juan Pablo Raba) den Familienbetrieb mit fähiger Hand steuert, knallt sein jüngerer Bruder Rob-Will (Jai Courtney) in Folge 1 direkt einen Menschen ab, was schwerwiegende Konsequenzen bei der anschließenden Vertuschung mit sich bringt. Angesichts dieses kokainschnupfenden schwarzen Schafs der ohnehin schon nicht ganz sauberen Jackson-Herde könnte man seine Mutter fast wieder bemitleiden.



Wie in Yellowstone haben auch hier die Gegenspieler Graustufen und nachvollziehbare Motive. Dutton Ranch angelt sich erneut gestandene Stars für bedeutsame Rollen und so dürfen Annette Bening und Ed Harris anstelle von Kevin Costner, Harrison Ford und Helen Mirren glänzen. Wenn Harris sich als verständiger Tierarzt Dr. Everett McKinney mit Beth anfreundet, darf ich sogar davon träumen, was aus der abgehärteten Dutton-Tochter geworden wäre, wenn sie eine warmherzigere Vaterfigur zur Seite gehabt hätte.

Dutton Ranch überzeugt zwischen Yellowstone-Nostalgie und Aufbruch

Ab dem ersten Ritt durch eine weite Landschaft ruft Dutton Ranch die Sehnsucht nach Freiheit auf, die schon Yellowstone als modernem Western eingeschrieben war. Statt die Gefühle von Fans wie mir zu unterschätzen, durchweht Rips Erinnerung an Montanas Berge selbst heiße texanische Nächte, während Beth ihrem verstorbenen Vater John (Kevin Costner) trotz des komplizierten Verhältnisses nachtrauern darf.

Sobald ich erstmal darüber hinweggekommen war, dass der lächerliche Titel Dutton Ranch sich am Ende wirklich durchgesetzt hat und auch ein generisch-episches Intro wieder dazugehört, konnte ich mich dem Sog der Rückkehr, kombiniert mit dem Aufbruch ins Ungewisse, nicht mehr entziehen. Hier begebe ich mich sogar noch lieber nach Texas als in Taylor Sheridans Öl-Serie Landman.



Dutton Ranch erreicht zwar nicht ganz den unnachahmlich puren Charakter-Fokus, den Sheridan nach Yellowstone in The Madison erneut unter Beweis gestellt hat, lässt mich aber trotzdem aufatmen. Die genialen Prequel-Serien 1883 und 1923 hielten eine Vergangenheit für die Duttons bereit. Beth und Rip weisen der Familie den Weg in eine würdige Zukunft.

Dieser Serien-Check basiert auf den ersten zwei Folgen von Dutton Ranch. Die neue Yellowstone-Serie startet am 15. Mai 2026 mit Episode 1 auf Paramount+. Die insgesamt 9 Folgen werden anschließend wöchentlich veröffentlicht.

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.