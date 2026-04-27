Dutton Ranch: Wann kommt Staffel 2 der Yellowstone-Fortsetzung?

Nach dem Ende der 1. Staffel Dutton Ranch mit Folge 9 schlüsseln wir für euch auf, was schon zur Rückkehr von Staffel 2 der neuen Yellowstone-Serie bekannt ist.

Yellowstone -Fortsetzung Dutton Ranch ihr Staffelfinale bei Paramount+ veröffentlicht. Nachdem es noch einmal richtig brenzlig für Beth ( Kelly Reilly ) und Rip ( Cole Hauser ) wurde und ein Cliffhanger Episode 9 (namens El Padrino) krönte, werden sich verständlicherweise viele Fans fragen, wann und wie es weitergeht.

Wann startet die 2. Staffel von Dutton Ranch?

Schon eine Woche vor dem Ende von Staffel 1 wurde Dutton Ranch offiziell um Staffel 2 verlängert. Nachdem der Yellowstone-Ableger den erfolgreichsten Start einer Paramount+-Originalserie hingelegt hatte, gab der Streamer der Fortsetzung problemlos grünes Licht. Ein konkretes Datum für die Rückkehr gibt es allerdings noch nicht. Doch wir können bereits informiert über den Termin spekulieren.

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel haben noch nicht begonnen. Es wird allerdings erwartet, dass sie noch dieses Jahr aufgenommen werden. Nach dem Showrunner-Wechsel von Chad Feehan zu Benjamin Cavell sollte der zur Premiere unerwartete Verlust des Serienschöpfers überwunden sein und der weiteren Produktion nichts mehr im Weg stehen.

Bei Staffel 1 lagen zwischen dem Dreh im August 2025 und der Serienveröffentlichung im Mai 2026 neun Monate. Die Chancen stehen also gut, dass Dutton Ranch 2027 zurückkehrt, wahrscheinlich Mitte oder Ende des nächsten Jahres.

Wie geht es in Dutton Ranch für Rip und Beth weiter?

Achtung, Spoiler zum Ende von Staffel 1: Das Cliffhanger-Staffelfinale von Dutton Ranch erinnert an Marshals. Auch hier wird ein Sohn von der Gegenseite entführt. Adoptivsohn Carter (Finn Little) zurückzubekommen, dürfte für Beth und Rip zu Beginn der 2. Staffel höchste Priorität haben.

Zu Beginn des Yellowstone-Spin-offs stand scheinbar nur Rinderzucht-Matriarchin Beulah Jackson (Annette Bening) dem Neubeginn der Duttons in Texas im Weg. Ihr labiler Sohn Rob-Will (Jai Courtney) schien die schlechtere Wahl gegenüber Adoptivsohn Joaquin (Juan Pablo Raba) zu sein. Doch am Ende der Staffel sind die Karten völlig neu gemischt. Joaquin hat unerkannt seinen Ziehbruder Rob-Will erschossen, (fast) vor den Augen von dessen Tochter Oreana (Natalie Alyn Lind). Er handelte auf Befehl seines mexikanischen Vaters Mariano Reyes (Raoul Max Trujillo), der sich als geheimer Pate der Rinder-Drogenschmuggel-Operation der 10-Petal-Ranch entpuppte. Ach ja, und Oreana ist wohl mit Carters Baby schwanger.

Ob das junge Paar die ungewollte Schwangerschaft verkraftet (sofern der gekidnappte Carter befreit wird), dürfte in Staffel 2 ebenso eine Rolle spielen wie der Familien-Krieg, der zwischen den zuletzt erfolglos angegriffenen Duttons und dem rücksichtslos handelnden Jackson/Reyes-Syndikat entbrennt. Einfach in Ruhe lassen können die Mexikaner Beth und Rip jedenfalls nicht mehr. Dazu wissen die zwei mittlerweile zu viel von den illegalen Grenzgeschäften mit (in lebenden Kühen eingenähtem!) Fentanyl.

Egal, wie viel die Duttons in der Vergangenheit selbst schon verbrochen haben: Sie wirken nicht gewillt, sich den Kriminellen in dieser Sache anzuschließen. Und trotz seiner Beziehung zu Beulah scheint in dieser Auseinandersetzung zumindest Tierarzt Everett (Ed Harris) auf Rips und Beths Seite zu sein.

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