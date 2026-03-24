Dwayne Johnson musste für die Vaiana-Realverfilmung 40 Pfund Prothesen tragen

Im neuen Trailer zur Realverflimung von Vaiana konnten wir erstmalig einen Blick auf Dwayne Johnson in der Rolle des Halbgottes Maui erhaschen. Für die Rolle trug er eine Perücke und 40 Pfund schwere Prothesen.

Gerade einmal 10 Jahre, nachdem der Animationsfilm Vaiana in den Kinos anlief, bekommen wir schon ein Remake in Form einer Realverfilmung spendiert. Dwayne Johnson, der in beiden bisher erschienenen Animationsfilmen dem Halbgott Maui seine Stimme verliehen hatte, wird diese Rolle auch in der Realverfilmung übernehmen. In einem Interview erzählte der ehemalige Wrestler nun, wie viel Gewicht an Prothesen er beim Schauspielen trug.

Dwayne Johnson spricht über Herausforderungen bei den Vaiana-Dreharbeiten

In dem jüngst erschienenen Trailer zu Vaiana wurde erstmals das Aussehen von Dwayne Johnson als Maui enthüllt. Wie Entertainment Weekly exklusiv berichtet, äußerte sich Johnson jetzt über die Dreharbeiten, bei denen er mit einer unerwarteten Herausforderung konfrontiert war. Die größte Schwierigkeit war für ihn nämlich nicht, diese beliebte Figur zum Leben zu erwecken, sondern das Gewicht der Perücke und seiner Prothesen.

Allein die Perücke wog bereits sieben Pfund, doch vor allem die Prothesen jagten das zusätzliche Gewicht deutlich in die Höhe.

Wenn man auf der Bühne steht, sei es als Schauspieler oder als Sänger, verspürt man eine gewisse Freiheit. Es war eine Umstellung, zu lernen, meine Emotionen durch die 40 Pfund an Prothesen, Haaren und Kostümen, die ich am Leib trug, zum Ausdruck zu bringen.

Wann und wo kann man Vaiana sehen?

Fans des Originals müssen auch nicht mehr allzu lange warten, denn bereits am 9. Juli soll die Vaiana-Realverfilmung hierzulande in den Kinos starten. Ob der zweite Teil der Animationsfilme ebenfalls eine Realverfilmung bekommen wird, bleibt derzeit noch abzuwarten.