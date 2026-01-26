Dystopischer Sci-Fi-Thriller erobert auf Anhieb Charts – aber der Erfolg hat einen großen Haken

Ein Sci-Fi-Neustart mit Chris Pratt in der Hauptrolle erobert Platz 1 der US-Kinocharts, doch Schnee, Eis und Kälte drücken das vergangene Box Office-Wochenende auf ein Jahrestief.

Letzte Woche ist der neue Sci-Fi-Thriller Mercy in den Kinos gestartet und eroberte sich in den US-Charts direkt einen Platz an der Spitze. Doch extreme Winterstürme bremsen das Geschäft massiv aus. Wie Deadline berichtet, mussten rund 400 Kinos wetterbedingt schließen, dazu kamen großflächige Stromausfälle in mehreren Bundesstaaten. Das Ergebnis: Mit etwa 58 Millionen Dollar Gesamtumsatz erlebt das laufende Wochenende das bislang schwächste Kinoergebnis des Jahres.

Sci-Fi-Blockbuster Mercy auf Platz 1 der US-Kinocharts

Trotz dieser schwierigen Bedingungen startet Mercy von Amazon MGM Studios solide. In dem Blockbuster mit Chris Pratt wird eine dystopische Zukunftsidee mit besonderem Echtzeitkonzept kombiniert. Der Originalstoff spielte in den USA zum Start rund 11,2 Millionen Dollar ein, weltweit sind es knapp 23 Millionen Dollar.

International steuerten 80 Märkte über 11 Millionen bei, darunter auch Deutschland, wo Mercy bislang 515.000 Dollar verzeichnen konnte. Damit befindet sich der Sci-Fi-Blockbuster von Timur Bekmambetov aktuell auf Platz 7 der Deutschen Kinocharts. Für einen Original-Sci-Fi-Film ohne Franchise-Hintergrund liegt der Start damit im Bereich vergleichbarer Titel der letzten Jahre.

Dystopischer-Blockbuster Mercy kann Publikum nicht überzeugen

Mercy konnte zwar einen guten Start hinlegen, doch die Publikumsreaktionen fallen eher durchschnittlich aus. Weniger als die Hälfte der Zuschauer würde den Film klar weiterempfehlen. Auch Moviepilot-Redakteur Patrick Reinbott hat den Film gesehen und stellt fest: "Das Tempo von Bekmambetovs Film weicht Genre-Klischees, die teils völlig hanebüchen enthüllt werden."

Während Mercy die Kinocharts anführt, halten sich etablierte Titel wie Avatar 3: Fire and Ash und Zootopia 2 weiter in den Toprängen, verzeichnen aber deutliche Rückgänge. Insgesamt zeigt sich: Das Interesse an Blockbuster-Unterhaltung ist da – doch Eis, Schnee und geschlossene Standorte sind aktuell der größte Gegenspieler der Branche.