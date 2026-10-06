Daher kennt ihr East of Eden-Star Joe Anders: Der Aron-Darsteller ist das Kind zweier Hollywood-Legenden

East of Eden ist eine der besten Netflix-Serien des Jahres. Besonders im Kopf bleibt vielen Aron-Darsteller Joe Anders: Wir erklären, wer er ist und woher ihr ihn kennen könntet.

Eine Geschichte von Liebe, Verrat und fast biblischem Familienzwist: Die epische Miniserie East of Eden verfilmt den gleichnamigen Jahrhundertroman von John Steinbeck und steht bei Netflix auf Platz 1. Viele begeistert Aron-Darsteller Joe Anders, der schon in mehreren Kinofilmen und einer Serie auftrat. Seine Eltern kennt ihr auf jeden Fall.

East of Eden-Star Joe Anders hat berühmte Eltern – aber das ist nicht alles

Joe Anders spielt in East of Eden Aron, einen der beiden Söhne des wohlhabenden Adam Trask (Christopher Abbott). Die Liebe des Vaters zu Arons eiskalter Mutter Cathy (Florence Pugh) reißt die Familie ins Verderben und vergiftet auch die folgende Generation.

Schaut hier den Trailer zu East of Eden:

Der 22-jährige Anders könnte euch aus einer Reihe von Produktionen bekannt vorkommen: Seinen ersten Leinwandauftritt absolvierte er als Kleindarsteller im Ausnahmekriegsfilm 1917. Er spielt einen Soldaten des sogenannten Devonshire-Regiments, das die Hauptfigur vor der Vernichtung bewahren muss. Er tritt gegen Ende des Films auf, sein Gesicht ist nur für einen Sekundenbruchteil zu sehen.

Vier Jahre später spielte er als Statist im Biodrama Die Fotografin mit, in dem Kate Winslet (Titanic) die wegweisende Kriegsfotograin Lee Miller verkörpert. Zwischen Anders, 1917 und Die Fotografin gibt es aber über das Casting des Stars hinaus noch eine andere Verbindung: Anders' Eltern.

Denn Kate Winslet ist Anders' Mutter und 1917-Regisseur Sam Mendes Anders' Vater. Tatsächlich steht er im 1917-Abspann auch als "Joe Mendes", ließ seinen Namen kurz darauf aber ändern, um sich von der Karriere seines Vaters abzugrenzen.

Mit seiner Mutter hat Anders noch an einem weiteren Film zusammengearbeitet: Er schrieb die autobiografische Story zu Goodbye June, in dem Winslet als Hauptdarstellerin und Regisseurin fungierte. Die Story dreht sich um den nahenden Tod von June (Helen Mirren) und der Reaktion ihrer Kinder und Enkel.

Seine bisher größte und beeindruckendste Rolle vor der Kamera leistete Joe Anders dagegen noch im laufenden Jahr: In der Thrillerserie Kap der Angst auf Apple TV+ spielt er Max Bowden – den Sohn eines Ehepaars, das von einem Psychopathen (Javier Bardem) terrorisiert wird.

Anders spielte ferner die Hauptrolle in der Coming-of-Age-Komödie Bonus Track an der Seite von Josh O'Connor.

Von wegen Bruderstreit auf Netflix: Cal und Trask sind im wahren Leben befreundet

Krieg, Terror und Bruderstreit: Joe Anders hat bisher nicht unbedingt die seichtesten Stoffe für sich selbst gewählt. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Dreharbeiten jeweils genauso finster verliefen – jedenfalls gilt das nicht für East of Eden: Tudum zufolge hat sich Anders nämlich mit Joseph Zada angefreundet, dem Darsteller seines Serien-Bruders Cal.

Zada erklärte dazu:

Wir haben uns an einander abgearbeitet. Wir trieben uns an, härter zu arbeiten, und sprachen jeden Tag über unsere Figuren. Joe hat mich wirklich jeden Tag angetrieben, aber auch unterstützt und sichergestellt, dass es mir gut geht.

Das klingt nach einer Arbeitsmoral, die keine Hilfe durch die berühmten Eltern nötig hat. Bald ist Anders im Thriller Black Palace zu sehen, der im London der Jack the Ripper-Zeit eine romantische Spionagegeschichte entspannt.