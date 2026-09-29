East of Eden: Die Besetzung samt Stammbaum aufgeschlüsselt – daher kennt ihr die Stars der Netflix-Miniserie

Wenn euch der Cast von East of Eden bekannt vorkommt, dann aus gutem Grund. Die Netflix-Serie fährt viele Stars in der Besetzung auf. Wir erklären euch Cast und Stammbaum der Familiensaga.

Als vielleicht beste Netflix-Miniserie des Jahres verwickelt East of Eden das Publikum in eine große Familiensaga, die 43 Jahre abdeckt. Zwischen 1874 und 1917 lernen wir mehrere Generationen der Trasks kennen.

Ihr kennt die berühmte amerikanische Buchvorlage von John Steinbeck nicht oder habt nur Elia Kazans Film Jenseits von Eden, der mit James Dean lediglich das letzte Drittel des Romans verfilmte? Kein Problem, hier findet ihr mit unserem Stammbaum eine Hilfestellung, um beim Schauen die Verwandtschaften zu sortieren. Außerdem verraten wir euch weiter unten, zusammen mit Figurenbeschreibungen, woher ihr die Stars in den Hauptrollen des Netflix-Neustarts kennt.

East of Eden: Das ist der Stammbaum der Familie Trask

Zwei Bruderbeziehungen stehen im Zentrum der Geschichte von East of Eden. In Folge 1 lernen wir die Halbbrüder Adam und Charles kennen, die versuchen, es ihrem Vater Cyrus in den 1870er bis 1890er Jahren recht zu machen, bevor nach seinem Tod die mysteriöse Cathy auf ihrer Türschwelle auftaucht. Die zweite Brudergeneration fasst hingegen Cathys Söhne nach der Jahrhundertwende ins Auge: Aron und Caleb (die vielleicht nicht einmal die Kinder ihres Ehemanns Adams sind, sondern genauso gut vom Seitensprung mit dessen Bruder Charles stammen könnten):

East of Eden bei Netflix: Die wichtigsten Figuren und Stars in der Besetzung erklärt

Florence Pugh spielt Cathy Ames

Cathy Ames, später Kate genannt, ist die zerstörerischste Kraft in East of Eden. Sie kommt als Unbekannte an die Tür der Trask-Brüder, nachdem sie ihre Eltern getötet hat und vor ihrem ersten Ehemann geflohen ist. Obwohl man sie als lügende, mordende und manipulierende Bösewichtin der Geschichte beschreiben könnte, sieht sie sich selbst nicht als böse an, weil "für ein Monster die Norm monströs erscheinen muss".

Gespielt wird Cathy vom größten Star im Cast von East of Eden: Florence Pugh. Die Schauspielerin ist nicht nur als Black-Widow-Schwester Yelena in mehreren Marvel-Werken bekannt, sondern spielte auch in Filmen wie Dune: Part Two (als Prinzessin Irulan), We Live in Time und Midsommar mit. Bereits in Little Women verkörperte sie eine Rolle über mehrere Jahre hinweg.

Christopher Abbott spielt Adam Trask in East of Eden

Adam Trask ist der ruhige Sohn, der am liebsten die Familienfarm übernehmen würde, aber anstelle seines aufbrausenden Bruders "aus Liebe" von seinem Vater Cyrus zur Armee geschickt wird. Nach Jahren als Vagabund kehrt er nach Hause zurück und verliebt sich in Cathy.

Christopher Abbott spielt Adam in Netflix' East of Eden. Der Schauspieler dürfte Horror-Filmfans spätestens seit It Comes at Night und Possessor ein Begriff sein. Aber in Hollywood trieb er sich auch schon in Serien wie Catch-22 oder Filmen wie Wolf Man herum. Als Nächstes wird er fürs MCU den neuen Professor Charles Xavier der X-Men spielen.

Mike Faist spielt Charles Trask

Charles Trask ist der jüngere und aufbrausendere von Cyrus' Söhnen, der einmal fast aus Eifersucht seinen Bruder erschlägt. Statt im Krieg seine Berufung zu finden, wird er zu einem Bauernleben verdammt. Als Skeptiker mit eigenen düsteren Anlagen traut er der ihm ähnelnden Cathy nicht.



Charles-Darsteller Mike Faist können Amazon-Abonnent:innen aus der Serie Panic (2021) kennen. Außerdem erlangte er in Steven Spielbergs West Side Story als Riff weitere Bekanntheit. Nach The Bikeriders war sein bisher größter Film aber die Hauptrolle im Tennisfilm Challengers - Rivalen neben Zendaya.



Joseph Zada spielt Cal Trask

Caleb Trask, genannt Cal, leidet unter seiner eigenen ambivalenten Natur, erst recht, als er vom Werdegang seiner Mutter Cathy erfährt. Er trägt die Tendenzen zu Rach- und Eifersucht in sich, liebt seinen Bruder Aron aber aufrichtig, obwohl er ihn um die (größere) Zuneigung des Vaters beneidet.

Joseph Zada spielt die Rolle, die vor 71 Jahren von James Dean verkörpert wurde. Letztes Jahr gehörte er zum Hauptcast der Amazon-Serie Solange wir lügen. Noch dieses Jahr wird er außerdem die neue Hunger Games-Hauptfigur spielen: den jungen Haymitch Abernathy in Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping.

Joe Anders spielt Aron Trask

Aaron Trask (mit Rufnamen die meiste Zeit Aron mit nur einem A genannt) ist Adams regeltreuer Sohn, der studieren darf und von seinem Vater bewundert wird. Seine idealistische Weltsicht führt aber auch dazu, dass er die dunkleren Facetten seiner Familie weniger gut verkraften kann.

Joe Anders, Sohn von Schauspielerin Kate Winslet und Regisseur Sam Mendes, spielt Cals Zwillingsbruder. Als Darsteller war er schon in den Filmen Die Fotografin, 1917 und Bonus Track zu sehen. Außerdem spielte er dieses Jahr in der Serien-Neuverfilmung Kap der Angst eine weitere entscheidende Sohnrolle.



Hoon Lee spielt den Trask-Diener Lee

Lee wurde in Amerika geboren, hat aber chinesische Vorfahren. Er beginnt seine Arbeit in Kalifornien als Diener im Haushalt der Trasks, wächst aber zunehmend in die Familie hinein und zieht Adams Söhne lange fast allein groß, nachdem dieser (nach Cathys Flucht) seine Pflichten vernachlässigt.

Hoon Lee könnt ihr aus den Serien Warrior und Banshee kennen. Darüber hinaus gehörte er zum Serien-Cast von See - Reich der Blinden, Outcast und Your Friends and Neighbors.

Ciarán Hinds spielt Nachbar Samuel Hamilton

Samuel Hamilton ist Adams gutherziger Nachbar im kalifornischen Salinas-Tal. Als Freund und Unterstützer hilft er mit Rat und Tat aus, wo er kann – selbst wenn es um eine Geburt geht.

Die Filmografie des gestandenen nordirischen Schauspielers Ciarán Hinds reicht von Jane Austens Verführung über König, Dame, As, Spion bis zu seiner Oscarnominierung in Belfast. Man kann ihm als dunklen Zauberer in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und Nordmänner-Anführer in Game of Thrones ebenso begegnen wie als Priester in Martin Scorseses Silence.



Zoe Phillips spielt Abra Bacon

Die Nachbarstochter Abra Bacon ist zunächst Arons Freundin. Nachdem er in den Krieg zieht, kommt sie aber auch dessen Zwilling Cal näher und beweist, dass sie mehr Facetten als nur die des "perfekten Mädchens" besitzt.

Zoe Phillips verkörpert Abra. Sie trat 2026 erstmals, dafür aber gleich mehrfach vor die Kamera: in einer Episodenrolle in Netflix' Meine brillante Karriere, East of Eden und Dustfall.



Martha Plimpton spielt Bordellbesitzerin Faye

Obwohl Faye nur einen kurzen Auftritt in East of Eden hat, ist sie bedeutsam: Sie gibt Cathy als Bordellmutter und Zuhälterin ein neues Zuhause, lässt sich aber von ihr manipulieren und um mehr als nur ihre Stellung bringen.

Schauspielerin Martha Plimpton ist euch wahrscheinlich schon in Die Goonies oder Mosquito Coast untergekommen. An Serien beehrte sie zuletzt Task und Prime Finder.

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