East of Eden erklärt: Das Ende der Netflix-Serie ist zugleich tragisch und hoffnungsvoll

Timshel heißt die siebte und letzte Folge von East of Eden und fasst damit perfekt den Kern der Netflix-Serie und ihre tiefere Bedeutung zusammen. Wir erklären euch das Ende.

Zoe Kazans gesamte Miniserie East of Eden bei Netflix hält sich nah an die Buchvorlage von US-Autor John Steinbeck aus dem Jahr 1952. Das gilt auch für das Ende. Wer die Literaturvorlage nicht kennt oder auf Nummer sicher gehen will, alles richtig verstanden zu haben, findet hier Antworten darauf, was das Ende bedeutet. Für alle anderen gilt: Achtung, Spoiler zum Schluss von East of Eden.



Netflix' Ende von East of Eden erklärt: traurig oder zuversichtlich?

Am Ende verliert East of Eden mehrere Hauptfiguren der Familie Trask, deren Schicksal die Netflix-Serie über sieben Folgen hinweg beleuchtet hat. Adams geflüchtete Ehefrau, die mittlerweile Kate genannte Cathy Ames (Florence Pugh), nimmt sich selbst das Leben. Ob ihr Morphium-Suizid aus Scham bzw. Selbsthass nach der Begegnung mit ihrem "reinen" Sohn Aaron (Joe Anders) geschieht oder doch, weil Handlanger Joe (Brad McMurray) ihrem Mord an der Bordellmutter Faye (Martha Plimpton) auf die Schliche gekommen ist, bleibt dabei offen. Doch in einer Alice im Wunderland-Metapher schluckt Cathy so viel "Schrumpftrank", dass sie verschwindet (also stirbt).

In Abgrenzung zu ihrer vorigen Halluzination des verstorbenen Charles (Mike Faist), der stets ihre schlimmsten Fehler sah, holt ihr jüngeres, unschuldigeres Ich Cathy am Ende in Mädchengestalt ab, um die Reise ins Jenseits anzutreten. In einem letzten positiven Akt hinterlässt sie ihren unlauter erworbenen Reichtum im Testament ihrem Sohn Aron.

Doch auch Aron überlebt das Serienfinale von East of Eden nicht. Nachdem Vater Adam Trask (Christopher Abbott) sein Vermögen verloren hat, überrascht sein Sohn Caleb (Joseph Zada) ihn mit einem Geldgeschenk. Doch statt sich darüber zu freuen, ist Adam erbost und weist ihn ab. Denn Cal hat seinen Gewinn mit Bohnen im Krieg gemacht, also aus dem Leid anderer Profit geschlagen. Als Aron seinen Bruder wegen dieser Dummheit gegenüber dem regeltreuen Vater ebenfalls zurechtweist, reagiert Cal rachsüchtig, indem er seinen integeren Bruder zur verdorbenen Mutter führt.

Nachdem mehrere davor gewarnt haben, dass Aron die Schande einer Prostituierten und Bordellbesitzerin als Mutter nicht verkraften würde, tritt genau der Schock ein, den Cal insgeheim beabsichtigt haben muss: Nachdem seine idealistische Weltsicht zerbrochen ist, meldet sich Aron für die US-Armee und stirbt im Ersten Weltkrieg in Europa.

Arons freiwilliger Kriegsdienst und die Nachricht seines Todes bescheren Vater Adam zwei Schlaganfälle. Nachdem Cal sich im Jahr von Arons Abwesenheit an dessen liebevoller (Ex-)Freundin Abra (Zoe Phillips) angenähert hat, trifft ihn der Tod des Bruders umso härter. Von Schuld zerfressen, beichtet Caleb am Krankenbett seinem Vater, dass Aron seinetwegen in den Krieg gezogen ist: weil er ihm das Geheimnis seiner schändlichen Mutter gezeigt hat.

Doch Abra steht weiter zu Cal und auch Familienfreund und Ersatzvater Lee (Hoon Lee) ermahnt Adam zur Vergebung. Als der kaum noch zum Sprechen fähige Vater daraufhin vergebend Cals Hand ergreift und "Timshel" murmelt, endet East of Eden bei aller Trauer auf einer hoffnungsvollen Note: Der Kreislauf der Verachtung und Sünde ist durchbrochen.

Was bedeutet Timshel? Netflix' East of Eden verhandelt Gut und Böse mit der Bibelgeschichte von Kain und Abel

Durch das gesamte Familienschicksal der Trasks zieht sich in East of Eden eine Leitfrage: Ist die Bosheit dem Menschen angeboren oder kann er sich dagegen entscheiden? Also Schicksal versus freier Wille. Das betrifft vor allem die Brüder Aron und Cal, die theoretisch die Schlechtigkeit ihrer Mutter im Blut tragen, womit vor allem Caleb ringt. Aber auch eine Generation früher ringen bereits die Halbbrüder Charles und Adam um ein aufrechtes Leben und die Anerkennung ihres Vaters Cyrus (Tracy Letts), der aber, wie sich später herausstellt, seine Kriegsgeschichten nur erfunden hat, um sich zu bereichern. Auch in seinem Blut schlummerte also schon die Anlage zum Lügen und Betrügen.



Das Brüder-Motiv zieht sich somit zwischen 1874 und 1917 durch alle 43 Handlungsjahre von Netflix' East of Eden. Es reicht aber noch weiter zurück: auf die Geschichte von Kain und Abel. Im 1. Buch Mose sowie im Koran ist Kain der erste Sohn der ersten Menschen Adam und Eva. Aus Eifersucht erschlägt Kain seinen jüngeren Bruder Abel, der offenbar mehr geliebt wird. (Die Namen von Charles/Adam und Caleb/Aron klingen sogar ähnlich wie Kain/Abel.) Eine unverzeihliche Tat?

Der gelehrte chinesischstämmige Diener der Trasks, Lee, hat diese Bibelpassage genau studiert und aus unterschiedlichen englischen Übersetzungen bis ins Originalhebräische zurückverfolgt (תמשל). Das erklärt er in Folge 5 (Minute 12) der Miniserie genauer. Statt einer Aussicht oder eines Befehls erkennt Lee hier die veränderte Bedeutung des Wortes TIMSHEL im Ursprungstext: nicht "du wirst" oder "du sollst", sondern "Du MÖGEST über die Sünde siegen" ("You mayeth rule over sin.").

Der Mensch – insbesondere Cal – vermag also trotz aller angeborenen Schwächen aus freien Stücken zu handeln: Er hat die Wahl, sich gegen die Bosheit zu entscheiden, seine düstere Natur zu überwinden und ein gutes Leben zu führen. Selbst wenn Cals Sünde (seiner Mutter) ihm womöglich im Blut liegt und ihn ständig in Versuchung führt, anderen zu schaden, darf er in Gottes Augen seinen eigenen Weg gehen und sein Kainsmal (das Zeichen der Schuld und Schande) ablegen. Cal und Abra können als Paar am Ende von East of Eden also trotz aller Rückschläge nach vorn sehen und versuchen, glücklich zu werden.