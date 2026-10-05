Der neue Platz 1 bei Netflix ist eine der besten Miniserien des Jahres: Die Romanvorlage ist legendär

In den Netflix-Charts hat sich eine neue Miniserie an die Spitze gekämpft. Mit unglaublicher Starpower und einer epischen Geschichte ist sie eine der besten Serien des Jahres.

John Steinbecks Jenseits von Eden gehört zu den großen epischen Romanen der US-amerikanischen Literatur. Das mehrere Generationen umspannende Werk mit biblischen Analogien zum ersten Buch Mose wurde bereits mehrere Male für Kino und TV verfilmt, dabei gilt die Spielfilmadaption von Elia Kazan aus dem Jahr 1955 mit James Dean in der Hauptrolle als legendär.

Jetzt hat sich Netflix in Form einer Miniserie an den bekannten Stoff gewagt – und das überaus erfolgreich. Nachdem East of Eden letzte Woche zunächst auf den mittleren Plätzen der Serien-Charts einsteigen konnte, hat sich die siebenteilige Adaption übers Wochenende die Spitzenposition gesichert.

East of Eden auf Platz 1 bei Netflix: Epische Miniserie mit Florence Pugh

East of Eden spielt zur Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert an der US-amerikanischen Ostküste und des kalifornischen Salinas Valley. Die Serie erzählt die Geschichte der zwei Brüder Adam (Christopher Abbott) und Charles Trask (Mike Faist), deren Leben durch die Ankunft der mysteriösen Cathy Ames (Florence Pugh) für immer verändert werden.

Das Familiendrama weitet sich später auf die nächste Generation aus, in der Adams und Cathys Söhne Caleb (Joseph Zada) und Aaron (Joe Anders) von den tiefgreifenden Familiengeheimnissen entzweit werden.

In sieben Folgen nimmt sich Serienschöpferin und Drehbuchautorin Zoe Kazan (die Enkelin des Regisseurs Elia Kazan) die epische Geschichte aus Steinbecks Klassiker vor und erzählt diese als umfangreiche Familiensaga und spannende Charakterstudie, in der Florence Pughs Cathy im Mittelpunkt steht.

Auch interessant: Das Ende von East of Eden erklärt

Wie Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh in ihrem Serien-Check schreibt, entsteht daraus nicht weniger als die bisher beste Netflix-Miniserie des Jahres:

In Bildern abseits des üblichen glattgebügelten Netflix-Looks dürfen wir einem Epos beim Erblühen zusehen: East of Eden ist eine Literaturadaption und ein mitreißendes Gesellschaftsporträt, das mit starker Besetzung große Menschheitsfragen verhandelt. Wenn ihr bei Netflix dieses Jahr nur eine Miniserie schaut, dann entscheidet euch unbedingt für diese.

Die Serie ist am 1. Oktober 2026 bei Netflix gestartet und konnte übers Wochenende laut Flixpatrol in ganzen 40 Ländern die Spitzenposition der Charts erobern. In Deutschland steht East of Eden dort neben folgenden Titeln (Stand: 5. Oktober 2026):

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.

