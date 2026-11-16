Das Publikum hat eine eindeutige Meinung zu Johnny Depps neuem Film Ebenezer

Nach dem Startwochenende kommt der neue Johnny Depp-Kinofilm Ebenezer auf ein solides Einspielergebnis. Das Publikum scheint die große Rückkehr des Stars jedenfalls mit offenen Armen zu empfangen.

Die Charles Dickens-Novelle A Christmas Carol zählt zu den ikonischsten Weihnachtsgeschichten überhaupt. Nachdem der Stoff bereits vielfach verfilmt wurde, läuft im Kino gerade wieder eine neue Adaption der Vorlage. Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte erzählt die Story um den geizigen Ebenezer Scrooge, dem zum Weihnachtsfest von drei Geistern die Augen geöffnet werden, mit Hollywood-Star Johnny Depp in der Titelrolle.

Nach dem Startwochenende liegen jetzt erste konkrete Box-Office-Zahlen zu Ebenezer vor. Das Publikumsurteil zur Rückkehr des Fluch der Karibik-Schauspielers fällt außerdem ziemlich eindeutig aus.

Ebenezer mit Johnny Depp startet finanziell solide und mit großem Publikumszuspruch

Mit einem Budget von 38 Millionen Dollar konnte der Film von Regisseur Ti West (X) laut Variety über die ersten Tage seit Start Platz 1 der US-Kino-Charts erobern und weltweit 42 Millionen Dollar einspielen. Damit sind die Produktionskosten der neusten Dickens-Verfilmung wieder drin, doch von einem finanziellen Hit ist Ebenezer damit noch ein gutes Stück entfernt. Es wird sich vor allem zeigen müssen, ob die Weihnachtsgeschichte zur bevorstehenden Festtagssaison langfristig Menschen ins Kino ziehen kann.

Hilfreich für eine positive Mundpropaganda dürfte das momentane Publikumsurteil zu Ebenezer sein. Während der Film bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes derzeit nur auf einen mittelmäßigen Review-Schnitt von 54 Prozent kommt, fällt der Audience Score mit starken 90 Prozent deutlich höher aus. In den Kommentaren loben die meisten User:innen die Performance von Johnny Depp, die Schauspielleistungen der Besetzung im Allgemeinen und den düster-emotionalen Tonfall dieser Neuinterpretation.

Die Wertung der Moviepilot-Community fällt mit 7,2 von 10 Punkten nach bisher etwas über 20 Bewertungen ebenfalls positiv aus. So schreibt der User cinemars beispielsweise:

Johnny Depp steht mit seinem Scrooge natürlich im Mittelpunkt und er liefert alles, was an Fiesheit, Angst und Gefühl von Dickens' Figur zu erwarten ist, ergänzt um eine erfrischende Situationskomik in Gestik, Blicken und Geräuschen (diese kenne ich bislang nur aus den englischsprachigen Trailern, werde mir aber zeitnah noch die Originalversion gönnen). Es gelingt ihm, im Publikum nicht nur Verständnis, sondern letztlich Mitgefühl auszulösen, was bei diesem zunächst so eiskalten und herzlosen Geizkragen ja nicht einfach ist.

Für Johnny Depp markiert die Dickens-Adaption einen wichtigen Hollywood-Neustart. Der Star spielt darin seine größte Kinorolle seit dem Aus als dunkler Magier Gellert Grindelwald im Phantastische Tierwesen-Franchise vor sechs Jahren. In jüngerer Vergangenheit stand Depp überwiegend wegen des öffentlich ausgetragenen Prozesses mit seiner Ex-Frau Amber Heard und Anschuldigungen häuslicher Gewalt in den Schlagzeilen. Ebenezer entscheidet nun auch darüber, ob dem Schauspieler eine anerkannte Rückkehr ins Filmgeschäft gelingen kann.