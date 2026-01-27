Echte Marvel-Überraschung: Erster Daredevil Born Again Staffel 2-Trailer bringt tote Figur zurück und enthüllt Start

Marvel-Fans dürfen sich über einen düsteren Trailer freuen, der die Rückkehr von Daredevil in nur zwei Monaten verkündet und nicht nur Jessica Jones an Matt Murdocks Seite zurückbringt.

Daredevil: Born Again meldet sich nach nur einem Jahr Pause mit Staffel 2 zurück. Der erste Teaser-Trailer enthüllt das Startdatum und so manch andere Überraschung.



Schaut hier den Trailer zu Daredevil: Born Again Staffel 2

Daredevil: Born Again - S02 Teaser Trailer (English) HD

Erster Trailer zur 2. Staffel Daredevil: Born Again hält gleich mehrere Überraschungen bereit

Nach drei Staffeln von Marvel's Daredevil bei Netflix, die später zu Disney+ wanderten, kehrte der blinde Anwalt und teuflische Rächer von Hell's Kitchen letztes Jahr mit seiner düster-brutalen neuen Serie namens Daredevil: Born Again zurück. Nun enthüllt der Teaser-Trailer das Startdatum von Staffel 2: Sie kommt in den USA am 24. März 2026 zu Disney+, was für die deutsche Ausstrahlung in der Zeitzonenrechnung wohl wie gewohnt einen Nachtstart am Mittwochmorgen, dem 25. März 2026, bedeutet.

Im schockierenden Finale von Staffel 1 erklärte New Yorks neuer Bürgermeister Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) den Ausnahmezustand sowie die Jagd auf maskierte Rächer, was kein gutes Vorzeichen für Matt Murdock (Charlie Cox) und sein Alter Ego Daredevil war. Aber der Trailer hält noch mehr Enthüllungen bereit.

Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 1 von Daredevil: Born Again

Nach dem schmerzhaften Tod von Foggy Nelson direkt zu Beginn von Daredevil: Again lässt der Staffel 2-Trailer Foggy von den Toten auferstehen. Ist der Fanliebling allen "Er-ist-wirklich-tot"-Beteuerungen also doch noch am Leben? Oder quält die Serie uns hier nur mit einer Rückblende zu besseren Zeiten?

Dass Matts alte Defenders-Kollegin Jessica Jones (Krysten Ritter) in Staffel 2 zurückkehrt, war schon länger durchgesickert. Nun holt der Trailer sie offiziell zurück. Unklar ist nur, ob sie wirklich in allen 8 neuen Folgen auftreten wird.

Die Action verspricht im Video abermals erstklassige Kämpfe – im Boxring und Bars gleichermaßen. Trotz Karen (Deborah Ann Woll) als Freundin und Trainerin zurück an seiner Seite scheinen Matts Gegner aber übermächtig, wenn er nicht nur Fisk, sondern auch Bullseye (Wilson Bethel) und Handlangern wie Buck Cashman (Arty Froushan) und Daniel Blake (Michael Gandolfini) entgegentreten muss.

Wie düster die Zeiten für Held:innen aussehen, verdeutlich nicht zuletzt eine Reihe Käfige (nach 57 Sekunden) im Trailer. Nach so vielen spannenden Einblicken könnte Staffel 2 der Daredevil-Rückkehr sich durchaus erneut einen Platz unter den besten Serien des Jahres verdienen.

Podcast-Review: Lohnt sich Daredevil Born Again bei Disney+?

Matt Murdock (Charlie Cox) kehrte als blinder Rächer bei Disney+ zurück. Ob sich Daredevil: Born Again lohnt, loten wir für euch aus – zunächst in einem spoilerfreien Teil, dann in einer Besprechung der ersten zwei Folgen.

Wo ähnelt Daredevil: Born Again der vorangegangenen Netflix-Serie und wo unterscheidet sie sich? Wie gehen wir mit den einschneidenen ersten 15 Minuten um und wie viel MCU-Anbindung sollten wir noch erwarten? Figuren, Eindrücke und die Serien-Neugeburt im zweiten Anlauf diskutieren wir im Podcast.