Echter Fantasy-Geheimtipp auf Disney+: Diese Serie wurde viel zu schnell wieder vergessen

Es ist leicht, den vielen Marvel-Produktionen Einfallslosigkeit vorzuwerfen: Dabei vergessen jedoch viele, dass erst letztes Jahr eine fantastische Fantasy-Serie im MCU erschien.

Zwei Jahrzehnte Marvel-Produktionen waren geprägt von so einigen Aufs und Abs. Ein absolutes Fantasy-Highlight, das es auf Platz 35 in unserem Ranking der besten Fantasy-Serien des Jahrtausends geschafft hat, wurde jedoch viel zu schnell wieder vergessen: Die Rede ist vom WandaVision-Spin-off Agatha All Along.

Marvel-Bösewichtin wird in dieser Fantasy-Serie zur Anti-Heldin

Bereits in WandaVision, eine Serie, die in unserer Redaktion noch besser angekommen ist als The Mandalorian, begaben wir uns gemeinsam mit der Scarlet Witch, aka Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), auf eine Reise in die fiktive Kleinstadt Westview. Hier lernten wir Agatha (Kathryn Hahn) als schrullige Nachbarin, bissige Freundin und schließlich auch als Widersacherin mit einem perfiden Masterplan kennen. Ihre große Musiknummer Agatha All Along! war dabei so ikonisch, dass ihr kurz darauf eine ganze Serie gewidmet wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese schließt nahtlos an die Geschehnisse von WandaVision an: Agatha befreit sich von dem Zauber, mit dem Wanda sie belegt hat und ist fest entschlossen, zu ihrer alten Macht zurückzukehren. Dafür stellt sie einen Hexenzirkel zusammen, mit dem sie den sagenumwobenen "Weg der Hexe" wandern will. An dessen Ende wartet angeblich große Macht, doch der Pfad birgt viele mystische Gefahren und Agatha wird bald von den Schatten ihrer Vergangenheit eingeholt.

Zwischen sphärischen Hexen-Gesängen und echten Grusel-Sequenzen entfaltet sich ein moderner Take auf den alten Hexen-Mythos: Mit dabei sind neben Kathryn Hahn auch Aubrey Plaza (Parks and Recreation, The White Lotus) als Agathas Emo-Ex und Joe Locke (Heartstopper) als einziger männlicher Part des Hexen-Ensembles.

Hexe-Sein war noch nie so cool wie in dieser Fantasy-Serie

Wie schon der Vorgänger spielt auch Agatha All Along mit verschiedenen Genres und Ästhetiken. Die Handlung schickt uns mit mehreren Zaubertricks von einer Kulisse in die Nächste: Regnerischer Schwedenkrimi, 2000er Hausfrauen-Drama oder Band-Biographie der Siebziger – hier ist für jeden etwas dabei. Kostüme, Schnitte und Bilder passen sich durchgehend an und beweisen, was Marvel kann, wenn eine innovative Idee konsequent umgesetzt wird.



Wir sind uns einig: Agatha All Along spielt im Fantasy-Game ganz vorne mit und korrigiert dabei nebenbei 3 MCU-Krankheiten, die seit Jahren nerven. Auch wenn es für diese MCU-Serie keine 2. Staffel geben wird, so bleibt sie dennoch für ihren Mega-Twist und ihren coolen Look im Gedächtnis.

Ein Geheimtipp fürs ganze Jahr: Agatha All Along auf Disney+

Ein Agatha-Rewatch lohnt sich das ganze Jahr – aber besonders jetzt zur kalten Jahreszeit bietet die Serie das perfekte Abendprogramm, um sich mit einem Tee aufs Sofa zu kuscheln und sich in die mystische Welt von Westwood und dahinter entführen zu lassen. Allein der Abspann ist genug, um Lust auf einen eigenen Hexenpunsch zu kriegen. Den ganzen Zauber gibt es im Streaming-Abo auf Disney+.