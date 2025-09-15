Ed Sheeran bei Experte für alles: Klaas bekommt einen Job, um den ihn viele Fans beneiden

Heute Abend startet Klaas mit der zweiten Staffel von Experte für alles durch. Dabei hat er besondere Promis zu Gast und darf einem ganz speziellen Musiker assistieren.

In Experte für alles versucht sich Klaas Heufer-Umlauf in einer ungewöhnlichen Rolle und testet Artikel oder geht in Berufsfelder, die ihm bis dato fremd sind. Zum Start der zweiten Staffel wird Klaas jedoch der Assistent eines bekannten Singer-Songwriters.



Klaas trifft Ed Sheeran – und wird sein persönlicher Assistent

Sei es Cannabis aus der Apotheke, Testzeiträume in Fitnessstudios oder ein anderweitiger Erkenntnisgewinn – Klaas ist sich für nichts zu schade und mit der zweiten Staffel Experte für alles wieder dabei, die jedoch diesmal doppelt so viele Folgen haben soll wie die erste Staffel.

Heute Abend begegnet Klaas einer wahren Pop-Ikone, der er auch gleich zur Hand geht: Ed Sheeran. Der britische Pop-Sänger braucht einen neuen persönlichen Assistenten und Klaas ist seiner Meinung nach der perfekte Kandidat. Ed Sheeran ist übrigens kein Unbekannter für Klaas. Er war schon mehrmals bei Late Night Berlin zu Gast.



Ein weiterer Gast prüft Klaas auf Reality-TV-Tauglichkeit

Doch Ed Sheeran ist nicht der einzige Gast zum Staffelstart der Show. Reality-Star Matthias Mangiapane ist ebenfalls bei Experte für alles zu Gast. Er schlüsselt auf, ob die Reality-Welt ein möglicher Karriereweg für Klaas ist und was es dazu alles braucht.



Wer Klaas mit seinen neuen hochkarätigen Gästen sehen möchte, sollte Experte für alles heute Abend um 21:25 Uhr auf ProSieben oder Joyn einschalten. Wer eine Folge verpasst hat, kann über Joyn alle Folgen der Show nachholen – auch die der ersten Staffel.

